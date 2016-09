Gisdol will HSV-Spielern Leichtigkeit vermitteln

Trainer Markus Gisdol will den HSV wieder auf Vordermann bringen. Foto: Federico Gambarini Trainer Markus Gisdol will den HSV wieder auf Vordermann bringen. Foto: Federico Gambarini

Der neue Trainer Markus Gisdol will beim HSV wieder für eine bessere Atmosphäre sorgen. «Wir wollen kleine Schritte vorwärtskommen und die negative Stimmung, den Rucksack ablegen. Wir wollen Leichtigkeit hineinbekommen», sagte Gisdol bei seiner Vorstellung im Volksparkstadion. Er wolle «diese Mannschaft auf Vordermann bringen». Gisdol erklärte, sich «mit voller Überzeugung» für Hamburg entschieden zu haben. «Die Strahlkraft des HSV hat dazu beigetragen, dass ich nicht lang überlegt habe.»

Der 47-Jährige hat einen Vertrag über neun Monate bis zum Saisonende unterzeichnet. Als Assistenten brachte er Frank Fröhling und Frank Kaspari mit. Die erste Trainingseinheit unter dem neuen Cheftrainer stand am Montagnachmittag an. Erstes Bundesliga-Spiel unter seiner Führung ist die Begegnung am Samstag (15.30 Uhr) bei Hertha BSC.

Gisdol betreute von April 2013 bis Oktober 2015 den Ligarivalen TSG 1899 Hoffenheim. Seine Freistellung erfolgte damals nach einem HSV-Spiel mit Trainer Labbadia, gegen die Hamburger unterlag Hoffenheim mit 0:1. Seit knapp einem Jahr war Gisdol ohne Engagement.

HSV Tickets bei Viagogo bestellen