Gladbach gegen Ingolstadt wohl ohne Strobl

Borussia Mönchengladbach muss im nächsten Heimspiel gegen den FC Ingolstadt sehr wahrscheinlich auf Tobias Strobl verzichten.

Der Defensivspieler zog sich beim 1:1 in Leipzig eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu, wie die Borussia nach der Partie mitteilte. Strobl war in Leipzig bereits in der 24. Minute ausgewechselt worden.