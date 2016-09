Schalke vs. Köln Quoten und Aufstellungen im Vorbericht zur Partie

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln treffen heute im Rahmen der englischen Woche am 4. Spieltag aufeinander. Die Quoten zu Schalke gegen Köln sehen die Hausherren gegenüber den Rheinländern geringfügig im Vorteil. Neben den Wettquoten zur Begegnung, stellen wir die möglichen Aufstellungen der Teams in diesem Vorbericht bereit. FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln treffen heute im Rahmen der englischen Woche am 4. Spieltag aufeinander. Die Quoten zu Schalke gegen Köln sehen die Hausherren gegenüber den Rheinländern geringfügig im Vorteil. Neben den Wettquoten zur Begegnung, stellen wir die möglichen Aufstellungen der Teams in diesem Vorbericht bereit.

Die englische Woche in der Bundesliga ist in vollem Gange. Kaum ist der 3. Spieltag komplett geht es auch schon wieder mit dem 4. Spieltag weiter. Am Dienstag und am Mittwoch gibt es zwei Konferenzen, in denen die 9 Spiele über die Bühne gehen. Unter anderem kommt es dabei am Mittwoch zum nächsten Spiel der Schalker, die es vor heimischer Kulisse mit den Kölnern zu tun bekommen werden. Die Knappen haben einen Dreier dringend nötig, denn bisher konnten sie in der Liga noch keinen Punkt holen und auch kein Tor markieren. Mit den Ambitionen zur Champions League gestartet muss man nun schauen, dass man schleunigst den Anschluss an das obere Drittel der Tabelle herstellt, doch davon kann nach 3 Niederlagen aus 3 Spielen erst einmal nicht die Rede sein. Vor allem die Offensive macht den Verantwortlichen große Sorgen, denn die Schalker scheinen vorne komplett planlos zu sein. Dabei haben sie sich unter anderem mit Breel Embolo verstärkt, der aber noch überhaupt nicht zum Tragen gekommen ist. Die Kölner hingegen schweben auf der Erfolgswelle. Nach 3 Spielen haben die Geißböcke schon 7 Punkte auf dem Konto und mit Modeste einen echten Torjäger in den eigenen Reihen, der auch gegen die Schalker wieder knipsen soll. In der Domstadt redet man bereits jetzt davon, dass man eventuell den Schritt in die Europa League schaffen könnte, doch es ist noch ein sehr weiter Weg. Ein Dreier auf Schalke wäre jedenfalls ein weiteres Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz, doch die Buchmacher gehen mit ihren Quoten eher von einem Heimsieg der Königsblauen aus, was in den ersten 3 Spielen der Saison aber auch nichts geholfen hat.

Vorschau zur Aufstellung Schalke - Köln

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 - 1. FC Köln

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Bentaleb, Geis - Embolo, Meyer, Choupo-Moting - Huntelaar 1. FC Köln (Trainer: Stöger):

Horn - Sörensen, Mavraj, Heintz, J. Hector - M. Lehmann, Höger - Risse, Zoller - Osako, Modeste

Anstoß am 21.09.16 um 20:00 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Bei den Schalkern steht wie gewohnt Fährmann zwischen den Pfosten. Davor bilden Höwedes, Naldo, Nastasic und Baba wie schon am Wochenende die defensive Viererkette. Davor spielen Geis und Bentaleb auf der Doppelsechs, während die Offensive aus Embolo, Meyer, Choupo-Moting und Huntelaar bestehen wird. Bei den Kölnern hofft Keeper Timo Horn, dass seine Viererkette rund um Sörensen, Mavraj, Heintz und Hector möglichst wenige Bälle zu ihm durchlassen wird. Lehmann und Höger bilden die Zentrale im Mittelfeld, die Räume für die Offensive schaffen soll, die aus Risse, Zoller, Osako und Modeste bestehen wird.

Quoten FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln

Quotenvergleich Schalke - Köln: Anbieter Sieg Schalke Remis Sieg Köln Bonus tipico 2,10 3,50 3,50 100 EUR bet365 2,10 3,40 3,60 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Schalker mit einer Siegquote von 2.10 in der Rolle des Favoriten, allerdings sind die Kölner mit einer Wettquote von 3.60 alles andere als ein klarer Außenseiter. Ein Remis wird aktuell mit einer Quote von 3.50 gelistet. Die Heimbilanz der vergangenen 16 Spiele von FC Schalke 04 gegen 1. FC Köln lautet: 9 Siege bei 3 Unentschieden und 4 Niederlagen. Die Tordifferenz: 27-16 für FC Schalke 04. Die genauen Quoten gibt es nun im Anschluss.Beste Quote Sieg Schalke: 2,10 von Tipico und bet365Beste Quote Unentschieden: 3,50 von TipicoBeste Quote Sieg Köln: 3,60 von bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.