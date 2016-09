Bayern vs. Hertha Wettquoten und Aufstellung in der Vorschau

FC Bayern München vs. Hertha BSC lautet heutige Spiel des Rekordmeisters in der englischen Woche. Bei den Quoten sind die Bayern wiedermal klarer Favorit gegen die Gäste aus Berlin. Während des Oktoberfests gelten die Bayern zu Hause als besonders stark und möchten unbedingt den nächsten Dreier einfahren. Die mögliche Aufstellung der Partie Bayern gegen Berlin gibt es in dieser Vorschau ebenso wie die Wettquoten im Vergleich. FC Bayern München vs. Hertha BSC lautet heutige Spiel des Rekordmeisters in der englischen Woche. Bei den Quoten sind die Bayern wiedermal klarer Favorit gegen die Gäste aus Berlin. Während des Oktoberfests gelten die Bayern zu Hause als besonders stark und möchten unbedingt den nächsten Dreier einfahren. Die mögliche Aufstellung der Partie Bayern gegen Berlin gibt es in dieser Vorschau ebenso wie die Wettquoten im Vergleich.

In dieser Woche kommen die Fans der Bundesliga voll auf ihre Kosten. Es steht eine englische Woche an und in dieser kommt es am Dienstag und am Mittwoch zu den Spielen des 4. Spieltags, bevor es dann wenige Tage später am Wochenende schon wieder zur Sache geht. Die Bayern sind auch wieder mit von der Partie und bekommen es im Spitzenspiel am Mittwoch mit den Berlinern zu tun. Es trifft der Tabellenführer auf den Zweiten, was man vor der Saison wohl nicht unbedingt erwartet hatte, doch die Berliner haben ihre Qualität unter Beweis gestellt und das, ohne auch nur in einem Spiel auf einen Neuzugang von Anfang an gesetzt zu haben. Pal Dardai scheint seine Wunschelf in seinen alten Spielern gefunden zu haben und will nun auch aus München etwas Zählbares mitnehmen, nachdem man am letzten Wochenende die Schalker in die Knie zwingen konnte. Die Bayern wollen sich davon nicht beeinflussen lassen, denn immerhin sind sie seit 19 Spielen während der Wiesn ungeschlagen und das soll wenn möglich auch nach dieser Woche noch der Fall sein. In erster Linie will man aber weiter Siege und damit 3 Punkte einfahren, um sich möglichst schnell einen komfortablen Vorsprung in der Tabelle zu erarbeiten. Am letzten Wochenende hatte man gegen Ingolstadt aber auch etwas Glück, denn der Außenseiter war nicht in der Lage die vielen Chance auch in mehr als ein Tor umzumünzen. Gegen die Berliner darf man hinten jedenfalls nicht viel zulassen, da die Hauptstädter mit Ibisevic einen echten Knipsen in den eigenen Reihen haben. Die Buchmacher gehen derweil wie gewohnt davon aus, dass die Bayern den nächsten Dreier einfahren werden.

Vorschau zur Aufstellung Bayern - Berlin

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München - Hertha BSC

FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, Javi Martinez, J. Boateng, Alaba - Xabi Alonso - Kimmich, Thiago - T. Müller, F. Ribery - Lewandowski Hertha BSC (Trainer: Dardai):

Jarstein - Pekarik, S. Langkamp, Stark, Plattenhardt - Lustenberger, Skjelbred - Weiser, Stocker, Haraguchi - Ibisevic

Anstoß am 21.09.16 um 20:00 Uhr (Allianz-Arena, München)

Bei den Bayern schickt Ancelotti neben Neuer auch Lahm, Martinez, Boateng und Alaba in der Abwehr auf den Platz. Alonso und Thiago schmeißen im zentralen Mittelfeld den Laden, während etwas weiter vorne Kimmich, Müller, Ribery und Lewandowski alle Freiheiten haben, wenn es darum geht die nötigen Treffer zu erzielen. Bei den Berlinern steht Jarstein zwischen den Pfosten. Davor bilden Pekarik, Langkamp, Stark und Plattenhardt die Viererkette, die noch aus dem Mittelfeld heraus von Lustenberger und Skjelbred unterstützt wird. Vorne hat man mit Weiser, Stocker und Haraguchi schnelle Konterspieler, die Stoßstürmer Ibisevic mit Vorlagen füttern sollen.

Quoten und Statistik zu FC Bayern München vs. Hertha BSC

Quotenvergleich Bayern - Berlin: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Berlin Bonus tipico 1,15 8,00 18,00 100 EUR bet365 1,14 8,00 21,00 100 EUR

In den letzten 34 Begegnungen hat Bayern München gegen Hertha 23 Mal den Platz als Sieger verlassen. 7 Spiele endeten Remis, Hertha BSC gewann 4 Mal. Ein Torverhältnis von 83-30 aus Sicht von Bayern München steht zu Buche. Die Wettanbieter gehen mit einer Quote von 1.15 davon aus, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden. Hertha ist mit einer Siegquote von 21.00 derweil der klare Underdog und selbst ein Unentschieden wäre mit einer Wettquote von 8.00 schon eine Überraschung. Die exakten Quoten gibt es nun im Folgenden.Beste Quote Sieg Bayern: 1,15 von TipicoBeste Quote Unentschieden: 8,00 von Tipico und bet365Beste Quote Sieg Berlin: 21,00 von bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.