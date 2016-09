Eintracht-Trainer Kovac befürchtet Ausfall von Rebic

Ante Rebic hat sich am Becken verletzt. Foto: Armin Weigel Ante Rebic hat sich am Becken verletzt. Foto: Armin Weigel

Trainer Niko Kovac rechnet bei Eintracht Frankfurt mit einem Ausfall von Fußball-Profi Ante Rebic im kommenden Bundesligaspiel gegen Hertha BSC. Der offensive Außenbahnspieler hat beim 2:0 der Hessen beim FC Ingolstadt nach einer ersten Diagnose bei einem Zweikampf eine schmerzhafte Beckenprellung erlitten. Rebic musste schon nach 13 Minuten ausgewechselt werden.

«Das wird am Wochenende nichts», prognostizierte Kovac vor der Rückfahrt aus Ingolstadt. Rebic habe am Becken ein starkes Hämatom. «Ich hoffe, dass nichts kaputtgegangen ist», ergänzte Kovac. Rebic soll am Mittwoch in Frankfurt noch einmal genau untersucht werden.