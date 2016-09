Debüt von Leverkusens Dragovic offen

Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt lässt weiter offen, wann der Neuzugang Aleksandar Dragovic sein Debüt in der Fußball-Bundesliga geben soll.

«Es wird in den englischen Wochen von Spiel zu Spiel personelle Änderungen geben», lautete vor der Partie am Mittwoch gegen den FC Augsburg Schmidts vage Antwort auf die Frage nach dem Einstand des 25-jährigen Österreichers. Dragovic trainiert seit zwei Wochen in Leverkusen.