Wolfsburg vs. Dortmund Wettquoten und voraussichtliche Aufstellung am 4. Spieltag

VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund lautet eines der Topspiele des 4. Spieltags in der Bundesliga. In der englischen Woche findet diese Begegnung am heutigen Dienstag ab 20:00 Uhr statt. Im Vorbericht erfahren Sie die voraussichtlichen Aufstellungen und Quoten zu Wolfsburg gegen Dortmund.

Die Bundesliga kommt nun richtig in Fahrt. Nachdem der 3. Spieltag kaum über die Bühne gegangen ist, kommt es schon unter der Woche zum nächsten Spieltag. Eine englische Woche steht vor der Tür und so können wir uns auf zwei Konferenzen freuen. Unter anderem sind die Dortmunder schon am Dienstag beim VfL Wolfsburg zu Gast, was wohl das Spitzenspiel dieses Spieltags ist. Beide befinden sich aktuell in einer recht guten Form, auch wenn bei beiden Konkurrenten noch deutlich Luft nach oben ist. Die Wolfsburger wollen nach einer verpatzten Saison wieder das europäische Geschäft erreichen. Am Wochenende haben sie gegen Hoffenheim ein gutes Spiel abgeliefert, am Ende verpasste man es aber sich mit Treffern dafür zu belohnen. Das soll nun gegen Dortmund nachgeholt werden, auch wenn die Aufgabe gegen den Vizemeister ungleich schwieriger wird. Hoffnung macht die neue Abwehr rund um Wollscheid und Bruma, die gegen die TSG schon bestens harmoniert hat. Die Dortmunder wollen hingegen den Trend aufrecht erhalten, nachdem sie in der Champions League gegen Warschau und in der Liga gegen Darmstadt ein echtes Feuerwerk abgebrannt haben. In beiden Spielen gab es ein 6:0 und man konnte erahnen, welche Qualität der sehr junge Kader des BVB in dieser Saison hat, auch wenn man Spieler wie Hummels abgeben musste. Ein Sieg gegen Wolfsburg ist mehr oder weniger auch Pflicht, wenn man den Rückstand auf die Bayern nicht schon früh in der Saison relativ groß werden lassen will. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten jedenfalls davon aus, dass die Schützlinge von Thomas Tuchel den Dreier einfahren werden. Vorschau zur Aufstellung Wolfsburg - Dortmund

Bei den Dortmundern steht Bürki in der Liga im Kasten und vertraut seiner Abwehr, die aus Piszczek, Sokratis, Bartra und Guerreiro bestehen wird. Davor spielen Weigl und Castro im defensiven Mittelfeld, während weiter vorne Götze, Dembelé, Pulisic und Aubameyang für die nötigen Treffer sorgen sollen. Bei den Wolfsburgern wird Casteels im Tor einen arbeitsreichen Tag bekommen. Davor bilden Vieirinha, Bruma, Wollscheid und Rodriguez die defensive Viererkette, während im defensiven Mittelfeld Gerhardt neben Arnold zum Einsatz kommen wird. Die konterstarke Offensive wird derweil aus Blaszczykowski, Draxler, Caligiuri und Gomez bestehen.

Voraussichtliche Startelf VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg (Trainer: Hecking):

Casteels - Vieirinha, Bruma, Wollscheid, R. Rodriguez - Gerhardt, Arnold - Blaszczykowski, Draxler, D. Caligiuri - Gomez Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Guerreiro - Weigl - Castro, M. Götze - Pulisic, Dembelé - Aubameyang

Anstoß am 20.09.16 um 20:00 Uhr (Volkswagen-Arena, Wolfsburg)

Quoten VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund

Mit einer Wettquote von 4.75 sind die Wolfsburger trotz Heimvorteil der Außenseiter dieser Partie. Die Dortmunder Siegquote liegt derzeit nämlich mit 1.75 deutlich tiefer. Ein Unentschieden wird derweil mit einer Wettquote von ca. 3.80 gelistet. Die exakten Quoten gibt es nun im Folgenden.

Quotenvergleich Wolfsburg - Dortmund: Anbieter Sieg Wolfsburg Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 4,50 3,80 1,75 100 EUR bet365 4,75 3,75 1,75 100 EUR

Beste Quote Sieg Wolfsburg: 4,75 von bet365Beste Quote Unentschieden: 3,80 von bet365Beste Quote Sieg Dortmund: 1,75 von Tipico

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.