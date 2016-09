Hoffenheim in Darmstadt: Einsatz von Süle fraglich

Der Einsatz von Niklas Süle gegen Darmstadt 98 ist noch fraglich. Foto: Torsten Silz Der Einsatz von Niklas Süle gegen Darmstadt 98 ist noch fraglich. Foto: Torsten Silz

Der Einsatz von Abwehrchef Niklas Süle im Auswärtsspiel von 1899 Hoffenheim beim SV Darmstadt 98 ist noch unsicher. Der Jung-Nationalspieler hatte sich bei einem Zusammenprall mit Wolfsburgs Stürmer Mario Gomez eine Beckenprellung zugezogen. «Es kann sein, dass er spielen kann», sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie an diesem Dienstag (20.00 Uhr). Gleichzeitig erklärte er, dass durchaus die Chance bestehe, dass Neuzugang Kevin Vogt Süle wieder als Innenverteidiger ersetze.

Leicht angeschlagen ist Sandro Wagner, der bei einem Pressschlag etwas abbekommen hat. Der Ex-Darmstädter, der den «Lilien» in der vergangenen Saison mit 14 Toren zum Klassenverbleib verhalf, will sich einen Einsatz an alter Wirkungsstätte aber nicht nehmen lassen. Die Kraichgauer hoffen nach drei Unentschieden in den ersten drei Spielen auf den ersten Auswärtssieg. «Ich freue mich sehr auf das Stadion und das Spiel, denn ich war da noch nicht», sagte Nagelsmann vor seiner Premiere in Darmstadt.

