«Unfassbar»: Schlimmes Foul bringt Augsburg in Personalnöte

Sanitäter mussten Augsburgs Dominik Kohr verletzt vom Platz tragen. Foto: Stefan Puchner Sanitäter mussten Augsburgs Dominik Kohr verletzt vom Platz tragen. Foto: Stefan Puchner

Augsburg (dpa) - Dieses schlimme Ende eines ohnehin verpatzten Bundesliga-Tages beschäftigte den FC Augsburg noch eine Weile. Nicht das 1:3 (0:1), sondern die Verletzung von Mittelfeldspieler Dominik Kohr nach einem rüden Foul des Mainzers José Rodriguez erhitzte die Gemüter. «Das ist unfassbar», schimpfte FCA-Kapitän Paul Verhaegh über die zu Recht mit der Roten Karten geahndete Aktion in der Nachspielzeit. «So etwas gehört absolut nicht auf den Fußballplatz.»

Obwohl die Sonntagspartie des dritten Spieltags de facto entschieden war, brachte Rodriguez seinen Augsburger Gegenspieler auf der Höhe der Mittellinie mit einer brutalen Grätsche zu Fall. Kohr musste mit einer offenen Wunde am Unterschenkel vom Rasen getragen und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. «Mit so einer Aktion gefährdest du die Karriere von einem Spieler», betonte Verhaegh.

Der Übeltäter, dem Mainz-Trainer Martin Schmidt bereits Konsequenzen ankündigte, wurde auf der Facebookseite von den 05ern mit den Worten zitiert: «Dass Dominik sich verletzt hat tut mir unendlich Leid, ich habe mich auch schon persönlich bei ihm entschuldigt. Ich wollte den Ball blocken und der Mannschaft dabei helfen, den Vorsprung nicht wieder zu verspielen. Ich wünsche ihm von Herzen gute Besserung!»

Der Vorfall trübte die Stimmung beim Siegerteam, wie Coach Schmidt berichtete. Vor allem aber bedeutet er für Augsburg den nächsten bitteren Ausfall eines Stammspielers. Obwohl zunächst noch keine genaue Diagnose bekannt wurde, geht Trainer Schuster von einem längeren Ausfall seines defensiven Mittelfeldspielers aus. Er befürchtete noch am Abend Schäden an Schien- und Wadenbein. Unter Woche war Caiuby operiert worden - der fehlt wohl die ganze Hinrunde.

Vor dem anstehenden Gastspiel bei Angstgegner Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.00 Uhr) muss sich Schuster in der Zentrale etwas einfallen lassen. Gegen Mainz fehlten den Fuggerstädtern die gewinnbringenden Ideen, nur nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Konstantinos Stafylidis (73.) schnupperte Augsburg kurz am Erfolg.

Aber eben nur kurz - denn der Ausgleich hielt nicht länger als wenige Augenblicke. Am Ende entschieden die Gäste-Tore von Jhon Cordoba (7. Minute), Yunus Malli (75.) und Yoshinori Muto (81.).

