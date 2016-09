FC Bayern erst einmal ohne Costa - am Oberschenkel verletzt

Douglas Costa zog sich gegen den FC Ingolstadt eine Oberschenkelverletzung zu. Tobias Hase Foto: Tobias Hase Douglas Costa zog sich gegen den FC Ingolstadt eine Oberschenkelverletzung zu. Tobias Hase Foto: Tobias Hase

Flügelspieler Douglas Costa fällt beim FC Bayern München erst einmal aus. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, erlitt der Brasilianer beim 3:1 gegen den FC Ingolstadt eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel. Wie lange der 26-Jährige ausfällt und wie schwer die Verletzung ist, gab der Verein nach der Untersuchung bei Vereinsarzt Volker Braun nicht bekannt. Costa war nach seiner Einwechslung zur Pause in der 83. Minute angeschlagen wieder ausgewechselt worden.

Das nächste Spiel steht für die Münchner am Mittwoch zu Hause gegen Hertha BSC an. Am kommenden Wochenende sind die Bayern beim Hamburger SV zu Gast. Vor der Länderspielpause stehen zudem noch die Partie in der Champions League bei Atlético Madrid und ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln an.

FC Bayern Tickets im Preisvergleich