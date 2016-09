Hertha vs. Schalke Quoten, Tipp und Aufstellung in der Vorschau

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 treffen am heutigen Sonntag in der Bundesliga am 3. Spieltag aufeinander. Im Vorbericht zur Partie gibt es die aktuellen Wettquoten und die voraussichtliche Aufstellung beider Mannschaften. Anstoß der Begegnung ist um 17:30 Uhr im Berliner Olympiastadion. In der Statistik stehen 31 Siege für Schalke gegenüber 22 Erfolgen der Berliner zu Buche, bei 11 Unentschieden. Hertha BSC vs. FC Schalke 04 treffen am heutigen Sonntag in der Bundesliga am 3. Spieltag aufeinander. Im Vorbericht zur Partie gibt es die aktuellen Wettquoten und die voraussichtliche Aufstellung beider Mannschaften. Anstoß der Begegnung ist um 17:30 Uhr im Berliner Olympiastadion. In der Statistik stehen 31 Siege für Schalke gegenüber 22 Erfolgen der Berliner zu Buche, bei 11 Unentschieden.

Nach einer spannenden Woche in der Europa League und in der Champions League geht es an diesem Wochenende wieder in der Bundesliga weiter. Der Großteil des 3. Spieltags ist schon über die Bühne gegangen und damit sind vor allem viele Treffer gefallen. Wenn es nach den neutralen Zuschauern geht, wird dies auch am Sonntag der Fall sein, wenn unter anderem die Berliner vor heimischer Kulisse auf die Schalker treffen. Die Knappen müssen in dieser Saison mit der Euro League vorlieb nehmen und konnten in diesem Zusammenhang ihren ersten Sieg gegen OGC Nizza einfahren. In der Liga soll nun der nächste Erfolg folgen, nachdem die ersten beiden Spiele gegen Bayern und Frankfurt verloren gingen. Die Frage ist, ob Trainer Weinzierl rotieren wird oder weiterhin den bisher eher glücklosen Profis den Vortritt lassen wird. Bei den Berlinern läuft es hingegen schon etwas besser. Zwar waren Freiburg und Ingolstadt nun nicht die schwersten Gegner der Liga, doch auch hier muss man erst einmal 2 Siege einfahren, wie es die Hauptstädter getan haben. Mit einem Sieg wäre man zusammen mit den Bayern die erste Truppe, die aus den ersten drei Spielen die maximale Punktzahl rausgeholt hat. Die Schalker werden allerdings der erste dicke Fisch der Saison sein, sodass die Jungs von Trainer Pal Dardai erst noch zeigen müssen, ob sie auch gegen solche Mannschaften souverän und vor allem erfolgreich auftreten können. Die Buchmacher sehen mit ihren Quoten keinen klaren Favoriten für diese Partie. Am Ende könnten Kleinigkeiten oder individuelle Fehler entscheiden, ob und vor allem welches Team als Sieger vom Platz geht.

Vorschau zur Aufstellung Berlin - Schalke

Voraussichtliche Startelf Hertha BSC - FC Schalke 04

Hertha BSC (Trainer: Dardai):

Jarstein - Pekarik, S. Langkamp, Stark, Plattenhardt - Lustenberger, Skjelbred - Weiser, Darida, Haraguchi - Ibisevic FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Stambouli, Bentaleb - Konoplyanka, M. Meyer, Choupo-Moting - Huntelaar

Anstoß am 18.09.16 um 17:30 Uhr (Olympiastadion, Berlin)

Bei den Berlinern steht Jarstein im Kasten und hofft, dass seine Viererkette rund um Pekarik, Langkamp, Stark und Plattenhardt einen möglichst guten Tag erwischt. Im Mittefeld bilden Lustenberger und Skjelbred die Doppelsechs, die Räume für die Offensive schaffen soll, die aus Weiser, Darida, Haraguchi und Ibisevic bestehen wird. Bei den Schalkern soll Fährmann möglichst keine Treffer zulassen, was aber auch an der Leistung der Viererkette hängen wird, die aus Höwedes, Naldo, Nastasic und Baba bestehen wird. Stambouli und Bentaleb spielen auf der Doppelsechs, während die Offensive von Konoplyanka, Meyer, Choupo-Moting und Huntelaar gebildet wird.

Quoten und Tipp zu Hertha BSC vs. FC Schalke 04

Quotenvergleich Berlin - Schalke:

Anbieter Sieg Berlin Remis Sieg Schalke Bonus tipico 2,60 3,40 2,70 100 EUR bet365 2,60 3,30 2,75 100 EUR

Die Wettanbieter sehen in dieser Partie keinen klaren Favoriten, denn die Siegquoten liegen mit ungefähr 2.60 (Berlin) und 2.70 (Schalke) relativ nah zusammen. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.40 gehandelt.. Die genauen Wettquoten zu Hertha gegen Schalke gibt es nun im Anschluss.Beste Quote Sieg Berlin: 2,60 von Tipico und bet365Beste Quote Unentschieden: 3,40 von TipicoBeste Quote Sieg Schalke: 2,75 von bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.