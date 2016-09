Bayern weiter siegreich - Leipzig gewinnt 4:0 in Hamburg

Rekordmeister FC Bayern München bleibt nach dem dritten Sieg im dritten Spiel Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Beim 3:1 im Bayern-Derby gegen Außenseiter FC Ingolstadt kassierten die Bayern allerdings ihren ersten Gegentreffer in dieser Saison.

Nach der 6:0-Gala in der Champions League überzeugte Borussia Dortmund auch beim 6:0 gegen Darmstadt 98 in der Liga. Neuling RB Leipzig sorgt weiter für Furore: Beim Hamburger SV setzten sich die Sachsen mit 4:0 durch - ihr erster Auswärtssieg in der Bundesliga.