Dortmund vs. Darmstadt Aufstellung und Wettquoten in der Vorschau

Borussia Dortmund vs. Darmstadt 98 lautet das nächste Spiel des BVB in der Liga. Die Quoten zu Dortmund gegen Darmstadt sehen die Hausherren gegenüber den Lilien klar im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Dortmund - Darmstadt gibt es hier ebenso wie die Wettquoten.

Nach einer spannenden Woche mit Spielen in der Europa League und in der Champions League geht es schon wenige Tage später am Wochenende in der Bundesliga weiter. Schon am Freitag wird der 3. Spieltag von den Kölnern und den Freiburgern eröffnet, bevor es dann am Samstag zur nächsten großen Konferenz kommt. Dabei sind unter anderem die Dortmunder aktiv, die es vor heimischer Kulisse mit den Darmstädtern zu tun bekommen werden. Sicherlich eine unangenehme Aufgabe, denn die Gäste sind nicht gerade für ihren attraktiven Kombinationsfußball bekannt. Vielmehr werden sich die Lilien in bekannter Manier hinten verstecken und dann auf gefährliche Konter und Standards lauern. So konnten sie aus 2 Spielen immerhin schon 3 Punkte holen, was für die eigenen Ambitionen durchaus gut ist. Der Klassenerhalt ist das Ziel, aber gleichzeitig will man auch in solchen Spielen wie gegen Dortmund die Großen ärgern. Davon wollen die Borussen natürlich nichts wissen, denn nach der Gala in der Champions League will man auch in der Liga nach der enttäuschenden Niederlage gegen Leipzig wieder einen Dreier einfahren, zumal man den Bayern nicht gleich zu Beginn der Saison schon einen größeren Vorsprung zugestehen möchte. Dabei ist davon auszugehen, dass Tuchel im Vergleich zur Champions League etwas rotieren wird, doch der Kader ist breit genug aufgestellt, dass man auch mit vermeintlichen Ersatzspielern eine Elf aufs Feld stellen kann, die den Darmstädtern qualitativ deutlich überlegen ist. Die Buchmacher gehen jedenfalls davon aus, dass der BVB den Heimsieg einfahren wird. Vorschau zur Aufstellung Dortmund - Darmstadt

Bei den Darmstädtern steht Esser zwischen den Pfosten und hofft, dass seine Viererkette rund um Jungwirth, Sulu, Höhn und Holland möglichst keine Bälle zu ihm durchlässt. Davor bilden Niemeyer und Gondorf die Doppelsechs, während die Offensive aus Ben-Hatira, Heller, Bezjak und Schipplock bestehen wird. Bei den Dortmundern hat Bürki seinen Platz im Tor zumindest in der Liga sicher. Davor spielen Passlack, Sokratis, Ginter und Guerreiro in der Viererkette, während das Mittelfeld aus Rode und Sahin bestehen wird. Auch im Angriff wird etwas rotiert, sodass Dembelé, Kagawa, Pulisic und Ramos für die nötigen Treffer verantwortlich sind.

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund - Darmstadt 98

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Passlack, Sokratis, Ginter, Guerreiro - Rode, Sahin - Dembelé, Kagawa, Pulisic - Ramos Darmstadt 98 (Trainer: Meier):

Esser - Jungwirth, Sulu, Höhn, Holland - Niemeyer, Gondorf - Ben-Hatira, Heller - Bezjak - Schipplock

Anstoß am 17.09.16 um 15:30 Uhr (Signal-Iduna, Dortmund)

Quoten Borussia Dortmund vs. Darmstadt 98

Die Buchmacher gehen mit einer Tippquote von 1.12 davon aus, dass Dortmund das Spiel gewinnen wird. Bei Darmstadt stehen die Siegchancen mit einer Wettquote von 20.00 eher schlecht. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 9.00 gehandelt. Die genauen Wettquoten folgen nun im Anschluss.

Quotenvergleich Dortmund - Darmstadt: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Darmstadt Bonus tipico 1,12 9,00 20,00 100 EUR bet365 1,11 10,00 21,00 100 EUR

Beste Quote Sieg Dortmund: 1,12 von TipicoBeste Quote Unentschieden: 10,00 von bet365Beste Quote Sieg Darmstadt: 21,00 von bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.