Bayern vs. Ingolstadt Wettquoten und Aufstellung im Derby

FC Bayern München vs. FC Ingolstadt lautet das bayerische Derby am 3. Spieltag in der Bundesliga. Die FC Bayern München vs. FC Ingolstadt lautet das bayerische Derby am 3. Spieltag in der Bundesliga. Die Quoten zu Bayern gegen Ingolstadt sehen die Hausherren gegenüber den Gästen klar im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Bayern - Ingolstadt gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum Derby.

Nach einer spannenden Woche mit Spielen in der Europa League und in der Champions League geht es schon wenige Tage später am Wochenende in der Bundesliga weiter. Die Kölner und die Freiburger eröffnen den 3. Spieltag am Freitag, bevor am Samstag im Rahmen der großen Konferenz unter anderem die Bayern an ihrem ersten Wiesn-Wochenende mit von der Partie sind, und es im Derby mit dem FC Ingolstadt zu tun bekommen. Die Gäste sind natürlich der klare Außenseiter, wollen aber unbedingt überraschen und zumindest einen Punkt mitnehmen. Die Bayern sind allerdings seit nunmehr 18 Spielen während des Oktoberfestes ungeschlagen, was schon eine amtliche Bilanz ist. Mit dem Saisonstart kann der FCI eher nicht zufrieden sein, nachdem man mit nur einem einzigen Zähler im Tabellenkeller steht. Man kann nicht davon ausgehen, dass sich nach diesem Wochenende viel daran ändern wird und so ist der Fehlstart schon mehr oder weniger vorprogrammiert. Ganz anders sieht es da bei den Bayern aus, die bislang jedes Pflichtspiel in der Saison für sich entscheiden konnten. Mal mehr mal weniger locker, doch unter der Woche gab es in der Champions League eine Gala gegen die Underdogs aus Rostow. Der Alltag in der Liga bringt nun wieder eine defensiv eingestellte Mannschaft, doch darauf sind die Bayern seit jeher gut eingestellt. Ein Sieg muss her, denn ansonsten wäre der Fassanstich auf den Wiesn nicht mehr ganz so ausgelassen. Die Buchmacher gehen jedenfalls davon aus, dass der FCB den Dreier einfahren und damit weiterhin an der Tabellenspitze stehen wird. Vorschau zur Aufstellung Bayern - Ingolstadt

Bei den Bayern steht wie gewohnt Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Davor bilden Kimmich, Martinez, Hummels und Bernat die defensive Viererkette. Im Mittelfeld spielen Alonso und Vidal auf der Doppelsechs, während etwas weiter vorne Sanches, Coman, Ribery und Lewandowski für die nötigen Treffer sorgen sollen. Bei den Gästen steht Nyland im Tor und hofft, dass seine Abwehr rund um Levels, Matip, Tisserand und Suttner möglichst wenige Bälle zu ihm durchlässt. Groß und Morales spielen im defensiven Mittelfeld und sollen die Offensive bestehend aus Lex, Leckie und Lezcano mit Vorlagen versorgen.

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München - FC Ingolstadt

FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Kimmich, Javi Martinez, Hummels, Juan Bernat - Xabi Alonso - Vidal, Renato Sanches - Coman, F. Ribery - Lewandowski FC Ingolstadt (Trainer: Kauczinski):

Nyland - Levels, M. Matip, Tisserand, Suttner - Roger - P. Groß, Morales - Lex, Leckie - Lezcano

Anstoß am 17.09.16 um 15:30 Uhr (Allianz-Arena, Bayern)

Quoten FC Bayern München vs. FC Ingolstadt

Die Buchmacher gehen mit einer Wettqquote von 1.08 davon aus, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden. Beim FCI stehen die Siegchancen mit einer Quote von 30.00 eher schlecht. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 11.00 gehandelt. Die genauen Quoten folgen nun im Anschluss.

Quotenvergleich Bayern - Ingolstadt: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Ingolstadt Bonus tipico 1,08 11,00 30,00 100 EUR bet365 1,10 10,00 26,00 100 EUR

Beste Quote Sieg Bayern: 1,10 von bet365Beste Quote Unentschieden: 11,00 von TipicoBeste Quote Sieg Ingolstadt: 30,00 von Tipico

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.