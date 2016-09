FC Bayern ohne Lahm, Müller und Alaba

Der FC Bayern München muss das bayerische Derby gegen den FC Ingolstadt ohne die erkrankten Fußball-Profis Philipp Lahm, Thomas Müller und David Alaba bestreiten. Alle drei litten an einem Magen-Darm-Infekt, berichtete Trainer Carlo Ancelotti.

Nach den Ausfällen werden Jérôme Boateng und Arjen Robben nach ihren Verletzungen schon am Samstag auf der Ersatzbank sitzen, kündigte Ancelotti an: «Beide haben sehr gut trainiert.» Kingsley Coman wird nach seiner Fußverletzung sogar zur Startformation gehören. Zum Auftakt des Münchner Oktoberfestes erwartet Ancelotti «ein offenes Spiel» gegen die Ingolstädter, die in München mutig auftreten wollen.