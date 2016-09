FC Bayern bleibt im Vereinsregister

Die Geschäftsstelle des FC Bayern München liegt an der Säbener Straße. Foto: Andreas Gebert

Der FC Bayern wird nicht aus dem Vereinsregister gelöscht. Das Amtsgericht München lehnte einen entsprechenden Antrag eines Rechtsprofessors ab, wie das Gericht bekanntgab.

Der Jurist Lars Leuschner aus Osnabrück hatte in dem Aufsehen erregenden Fall Anfang August argumentiert, dass der Fußball-Rekordmeister nicht nur «ideelle Zwecke», sondern in hohem Maße wirtschaftliche verfolge. Deshalb regte er an, den FC Bayern München e.V. «wegen Rechtsformverfehlung» aus dem Vereinsregister zu entfernen.