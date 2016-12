Schalke vs. Freiburg Aufstellung und Wettquoten am 15. Spieltag

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg lautet das nächste Spiel der Knappen in der Bundesliga. Die Quoten zu Schalke gegen Freiburg sehen die Hausherren gegenüber den Breisgauern im Nachteil. Die Freiburger können mit der bisherigen Hinserie sehr zufrieden sein und dadurch befreit aufspielen, während die Schalker dringend einen Dreier brauchen, um an den internationalen Plätzen dranzubleiben.

Die Schalker haben an diesem Samstag gegen die Freiburger das zweitletzte Spiel des Fußballjahres 2016 vor der Brust. Nach dem verpatzten Saisonstart konnten die Knappen mit einer tollen Serie nicht nur den Weg aus dem Keller heraus finden, sondern auch den Anschluss an die Europa-League-Plätze herstellen. Zuletzt ging der Elf von Trainer Markus Weinzierl dann aber auch wieder etwas die Luft aus. Derzeit belegen die Knappen mit nur 17 Punkten den 10. Platz in der Tabelle und müssen das Spiel gegen Freiburg mit 3 Niederlagen im Gepäck antreten. Fakt ist zwar, dass vor allem gegen Leipzig und gegen Leverkusen auch die Schiedsrichter eine entscheidende Rolle gespielt haben, doch alleine darauf kann man die Niederlagen sicherlich nicht schieben. Ein Faktor ist, dass die Knappen derzeit keinen einzigen fitten Stoßstürmer in den eigenen Reihen haben. Gegen Freiburg müssen es also andere richten. Die Breisgauer liegen mit 19 Punkten sogar noch vor den Königsblauen in der Tabelle und können folglich bisher auf eine gelungene Saison in Deutschlands höchster Spielklasse zurückblicken. Ein Dreier gegen Schalke wäre natürlich Balsam für die Seel, nachdem man bisher nur einen Sieg auf des Gegners Platz einfahren konnte. Am letzten Wochenende gab es immerhin einen Dreier vor heimischer Kulisse gegen Darmstadt, dem nun zumindest ein Punkt auf Schalke folgen soll. Die Buchmacher gehen derweil eher von einem Dreier der Knappen aus.

Vorschau zur Aufstellung Schalke – Freiburg

Bei den Schalkern steht Fährmann zwischen den Pfosten. Kehrer, Höwedes und Kolasinac werden die defensive Dreierkette bilden, während das Mittelfeld aus Geis, Schöpf, Baba, Goretzka und Bentaleb bestehen wird. In Abwesenheit von allen Stoßstürmern wird die Offensive gegen Freiburg von Meyer und Konoplyanka gebildet. Die Freiburger hoffen, dass Schwolow im Kasten wieder einen Sahnetag erwischt und dabei von der Abwehr unterstützt wird, die aus Kübler, Gulde, Söyüncü und Günter bestehen wird. Frantz schmeißt zusammen mit Schuster das zentrale Mittelfeld und schafft damit Räume für den Sturm, der aus Stenzel, Grifo, Haberer und Niederlechner bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 – SC Freiburg FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann – Kehrer, Höwedes, Kolasinac – Geis – Schöpf, Baba – Goretzka, Bentaleb – M. Meyer, Konoplyanka SC Freiburg (Trainer: Streich):

Schwolow – Kübler, Gulde, Söyüncü, C. Günter – Frantz, Schuster – P. Stenzel, Grifo – Haberer – Niederlechner Anstoß am 17.12.16 um 15:30 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Quoten FC Schalke 04 vs. SC Freiburg

Die Buchmacher sehen die Schalker mit einer Siegquote von bis zu 1.62 wie erwartet in der Favoritenrolle. Die Freiburger sind mit einer Quote von 5.50 eher der Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 4.00 gehandelt. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Schalke – Freiburg:

Anbieter Sieg Schalke Remis Sieg Freiburg Bonus tipico 1,62 4,00 5,50 100 EUR bet365 1,61 4,00 5,50 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.