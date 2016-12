RB Leipzig vs. Hertha BSC Aufstellung und Quoten

RB Leipzig vs. Hertha BSC lautet das tabellenmäßige Spitzenspiel des aktuellen Spieltags in der Bundesliga. Die Quoten zu Leipzig gegen Berlin sehen die Hausherren gegenüber den Haupstädtern im Vorteil. Die Berliner könnten mit einem Dreier wieder auf den 3. Platz vorrücken, während die Leipziger weiter an den Bayern dranbleiben, oder bestenfalls sogar die Tabellenführung zurückerobern wollen.

Am vorletzten Spieltag der Saison kommt es zu einem Spitzenspiel, dass man vor der Saison wohl nicht unbedingt als solches erwartet hätte. Es trifft der Tabellenzweite aus Leipzig auf den Tabellendritten aus Berlin. Beide haben sich bisher in dieser Saison ganz fantastisch geschlagen und wollen nun ihre Ausgangssituation weiter verbessern, bevor es dann in die wohl verdiente Winterpause geht. Die Leipziger waren zwischenzeitlich sogar an der Tabellenspitze vor den Bayern, mussten dann nach der Niederlage gegen Ingolstadt am letzten Spieltag aber wieder auf den 2. Platz weichen. Vor allem gab es in den letzten beiden Wochen neben dem Platz Ärger wegen der Schwalbe von Timo Werner im Spiel gegen Schalke, doch langsam sollten sich die Wogen wieder geglättet haben und der Fokus kann auf das Spiel gegen Berlin gerichtet werden. Vor allem die Berliner hatte man nicht wirklich auf dem Zettel, nachdem sie zum Ende der letzten Saison so eingebrochen sind und dann im Sommer personell nicht viel verändert haben. Trainer Dardai scheint aber eine gut eingestellte Mannschaft gefunden zu haben, die in diesem Jahr den Sprung ins europäische Geschäft schaffen kann. Am letzten Wochenende musste man dann eine bittere Niederlage gegen Bremen einstecken, davor waren es aber immerhin stolze 10 Punkte aus 4 Spielen. Gegen Leipzig können die Hauptstädter beweisen, dass sie zurecht in der Spitzengruppe sind. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten allerdings eher von einem Sieg der Hausherren aus.

Vorschau zur Aufstellung Leipzig – Berlin

Bei den Hausherren hütet Gulasic den Kasten. Davor bilden Schmitz, Ilsanker, Orban und Halstenberg die Viererkette. Demme und Keita schmeißen zusammen das zentrale Mittelfeld und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Sabitzer, Forsberg, Poulsen und Werner bestehen wird. Bei den Berlinern soll Jarstein die Gegentreffer verhindern und wird dabei von Lustenberger, Stark und Torunarigha unterstützt. Weiser, Plattenhardt, Skjelbred, Allan und Stocker bilden ein sehr breites Mittelfeld, während die Offensive aus Schieber und Ibisevic bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf RB Leipzig – Hertha BSC RB Leipzig (Trainer: Hasenhüttl):

Gulacsi – Schmitz, Ilsanker, Orban, Halstenberg – Demme, Keita – Sabitzer, Forsberg – Y. Poulsen, Ti. Werner Hertha BSC (Trainer: Dardai):

Jarstein – Lustenberger, Stark, Torunarigha – Weiser, Plattenhardt – Skjelbred, Allan – Stocker – Schieber, Ibisevic Anstoß am 17.12.16 um 15:30 Uhr (Red Bull Arena, Leipzig)

Quoten RB Leipzig vs. Hertha BSC

Die Buchmacher sehen die Berliner mit einer Wettquote von 6.00 in der Rolle des Außenseiters. Die Leipziger sind auch wegen des Heimspiels mit einer Quote von 1.65 in der Favoritenrolle. Ein Unentschieden wird derweil mit einer Wettquote von 3.80 gelistet. Die genauen Quoten zu Leipzig gegen Hertha gibt es im Anschluss.

Quotenvergleich Leipzig – Berlin:

Anbieter Sieg Leipzig Remis Sieg Berlin Bonus tipico 1,65 3,80 5,50 100 EUR bet365 1,65 3,70 6,00 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.