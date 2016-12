Köln vs. Leverkusen Aufstellung und Quoten zum Derby

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen lautet das große Derby an diesem Spieltag in der Bundesliga. Die Quoten zu Köln gegen Leverkusen sehen die Hausherren gegenüber der Werkself minimal im Nachteil. Die Kölner könnten mit einem Dreier ggf. auf einem internationalen Startplatz überwintern, während die Leverkusener den Sieg brauchen, um den Anschluss an einen solchen Platz nicht zu verlieren.

Am Mittwoch gibt es am letzten Spieltag des Jahres noch einmal ein waschechtes Derby, denn die Kölner treffen vor heimischer Kulisse auf die Leverkusener. Dass der FC zu diesem Zeitpunkt der Saison vor Bayer in der Tabelle stehen würde, hätten allerdings im Sommer nur die wenigsten gedacht. Fakt ist aber, dass die Domstädter sich seit Saisonbeginn in richtig guter Form befinden und auch zurecht mit 24 Punkten noch am europäischen Geschäft schnuppern. Das haben sie zu großen Teilen auch ihrem Goalgetter Modeste zu verdanken, der aber zuletzt ebenso wie der Rest der Truppe etwas nachgelassen hat. Aus den letzten 4 Spielen gab es zwar nur eine Niederlage gegen Hoffenheim, allerdings musste man gegen Dortmund, Augsburg und Bremen gleich dreimal die Punkte teilen. Die Stimmung bei den Geißböcken ist dennoch sehr positiv, denn selbst bei einer Niederlage gegen Leverkusen stünde man über Winter noch vor dem ungeliebten Nachbarn. Die Werkself muss sich damit abfinden, dass sie in dieser Hinrunde bei weitem nicht das gezeigt hat, was man sich vor der Saison vorgenommen hatte. Bei einem Blick auf den Kader hatten einige Experten die Werkself sogar im Meisterschaftsrennen auf dem Zettel, doch davon sind die Rheinländer ganz weit entfernt. Immerhin konnte man sich in der Champions League für das Achtelfinale qualifizieren, doch in der Liga läuft man wegen akuter Unbeständigkeit weiter der Musik ganz oben hinterher. Nach der herben Pleite am letzten Wochenende gegen Ingolstadt muss nun dringend ein Erfolg gegen Köln her, um auch die Fans mit einem besseren Gefühl in die Pause zu schicken. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil von einem Sieg der Gäste aus.

Vorschau zur Aufstellung Köln – Leverkusen

Bei den Hausherren wird Kessler wieder den verletzten Horn im Tor vertreten. Sörensen, Mavraj, Heintz und Olkowski bilden die defensive Viererkette. Rausch und Hector können diese noch aus dem Mittelfeld heraus unterstützen, während die Offensive aus Özcan, Osako, Rudnevs und Modeste bestehen wird. Bei den Leverkusenern soll Leno seinen Kasten mal wieder sauber halten. Die Abwehr wird aus Henrichs, Tah, Toprak und Wendell bestehen. Baumgartlinger und Kampl agieren auf der Doppelsechs, während weiter vorne Calhanoglu, Brandt, Chicharito und Mehmedi die nötigen Auswärtstreffer zum Derbysieg erzielen sollen.

Voraussichtliche Startelf 1. FC Köln – Bayer Leverkusen 1. FC Köln (Trainer: Stöger):

Kessler – Sörensen, Mavraj, Heintz – Olkowski, Rausch – Özcan, J. Hector – Osako – Rudnevs, Modeste Bayer Leverkusen (Trainer: Schmidt):

Leno – Henrichs, Tah, Toprak, Wendell – Baumgartlinger, Kampl – Calhanoglu, Brandt – Chicharito, Mehmedi Anstoß am 21.12.16 um 20:00 Uhr (Rhein-Energie-Stadion, Köln)

Quoten 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen

Die Buchmacher sehen die Kölner mit einer Quote von 2.70 nicht in der Favoritenrolle, aber Siegquote der Leverkusener ist mit 2.60 fast gleich. Ein Remis würde den Hausherren wohl mehr helfen und wird derzeit mit einer Wettquote von 3.30 gelistet. Die exakten Quoten gibt es im Anschluss.

Quotenvergleich Köln – Leverkusen:

Anbieter Sieg Köln Remis Sieg Leverkusen Bonus tipico 2,70 3,30 2,60 100 EUR bet365 2,75 3,30 2,60 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.