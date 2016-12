HSV vs. Schalke Aufstellung und Quoten im Vorbericht





Hamburger SV vs. FC Schalke 04 lautet eines der Topspiele des letzten Spieltags in diesem Jahr. Die Quoten zu Hamburg gegen Schalke sehen die Hausherren gegenüber den Knappen leicht im Nachteil. Die Hamburger wollen im Abstiegskampf wieder einen Schritt nach vorne machen, während die Schalker mit einem Sieg verhindern wollen, dass sie vor der Winterpause im Niemandsland der Tabelle versinken. Hamburger SV vs. FC Schalke 04 lautet eines der Topspiele des letzten Spieltags in diesem Jahr. Die Quoten zu Hamburg gegen Schalke sehen die Hausherren gegenüber den Knappen leicht im Nachteil. Die Hamburger wollen im Abstiegskampf wieder einen Schritt nach vorne machen, während die Schalker mit einem Sieg verhindern wollen, dass sie vor der Winterpause im Niemandsland der Tabelle versinken.

Schon am Dienstag kommt es in Hamburg zu einem entscheidenden Spiel. Der HSV trifft vor den eigenen Fans im letzten Pflichtspiel des Jahres auf die Schalker. Die Gäste waren zum Saisonstart noch eine Lachnummer, konnten sich dann aber mit einer beeindruckenden Serie immer weite nach vorne arbeiten. Zuletzt ging der Elf von Trainer Markus Weinzierl dann aber nicht nur das Personal im Angriff sondern auch etwas die Puste aus. 4 Pflichtspiele ohne Sieg haben zur Folge, dass Königsblau derzeit mit 18 Punkten nur den 11. Rang in der Tabelle belegt. Ein Dreier gegen Hamburg ist also dringend notwendig, wenn man den Anschluss an die europäischen Startplätze halten will. Immerhin überwintert man souverän in der Europa League, was die Stimmung in Gelsenkirchen etwas positiver gestaltet, was die derzeitige Situation in der Liga vermuten lässt. Die Hamburger hingegen konnten nach einigen Erfolgserlebnissen zuletzt wieder etwas durchatmen. Nachdem die Nordlichter eine halbe Ewigkeit ohne Sieg blieben, konnte man nun aus 3 Spielen gleich 2 Erfolge verbuchen. Am Wochenende gab es dann durch das 1:3 in Mainz wieder einen Rückschlag, doch davon wollen sich die Jungs von Trainer Markus Gisdol nicht wieder aus der Bahn werfen lassen. Ein starker Auftritt inklusive Punkteausbeute gegen Schalker würde untermauern, dass die Hamburger wieder auf dem aufsteigenden Ast sind und somit am Ende der Saison bestenfalls nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Die Buchmacher gehen in dieser Partie allerdings eher von einem Dreier der Gäste aus.

Vorschau zur Aufstellung Hamburg – Schalke

Bei den Hamburgern wird Mathenia wieder den Kasten hüten. Diekmeier, Djourou, Jungs und Santos bilden die defensive Viererkette. Davor spielen Sakai und Ostrzolek im defensiven Mittelfeld, während Müller, Gregoritsch, Kostic und Wood vorne für die benötigen Heimtore sorgen sollen. Bei den Schalkern steht Fährmann zwischen den Pfosten. Höwedes, Geis und Kehrer bilden in Abwesenheit vieler Verteidiger eine stark improvisierte Dreierkette, die noch aus dem Mittelfeld heraus von Baba oder Schöpf unterstützt werden kann. Goretzka, Meyer und Bentaleb spielen im offensiven Mittelfeld, während vorne der junge Avdijaj und Konoplyanka für Furore sorgen sollen.

Voraussichtliche Startelf Hamburger SV – FC Schalke 04 Hamburger SV (Trainer: Gisdol):

Mathenia – Diekmeier, Djourou, Jung, Douglas Santos – G. Sakai, Ostrzolek – N. Müller, Gregoritsch, Kostic – Wood FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann – Höwedes, Geis, Kehrer – Goretzka – Schöpf, Baba – M. Meyer, Bentaleb – Avdijaj, Konoplyanka Anstoß am 20.12.16 um 20:o0 Uhr (Volksparkstadion, Hamburg)

Quoten Hamburger SV vs. FC Schalke 04

Die Buchmacher gehen mit einer Quote von 3.30 davon aus, dass die Hamburger das Spiel gewinnen werden. Die Schalker sind mit einer Siegquote von 2.15 eher der Favorit. Ein Remis würde beiden nicht wirklich helfen, wird aber derzeit mit einer Quote von 3.40 gelistet. Die genauen Zahlen folgen nun im Anschluss.

Quotenvergleich Hamburg – Schalke: Anbieter Sieg Hamburg Remis Sieg Schalke Bonus tipico 3,10 3,40 2,25 100 EUR bet365 3,30 3,25 2,30 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.