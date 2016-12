Hoffenheim vs. Dortmund Aufstellung und Wettquoten im Freitagsspiel

TSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund lautet das spannende Freitagsspiel an diesem Spieltag in der Bundesliga. Die Quoten zu Hoffenheim gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben im Nachteil. Für die Dortmunder zählt im Endspurt der Hinrunde eigentlich nur ein Sieg um weiter oben dran zu bleiben, während die Hoffenheimer unbedingt auch nach diesem Spieltag ungeschlagen sein wollen.

Die Dortmunder sind an diesem Spieltag schon am Freitag gefragt, wenn es auswärts gegen die TSG 1899 Hoffenheim geht. Die TSG gehört in dieser Saison zu den ganz großen Überraschungen der Liga, denn sie sind nach nunmehr 14 Saisonspielen noch immer ungeschlagen. Selbst die Bayern haben schon eine Niederlage hinnehmen wollen, doch die Sinsheimer rangieren mit 6 Siegen und 8 Remis auf dem 4. Platz. Nach diesem Spieltag wollen sie weiterhin ungeschlagen sein, sodass man wohl jetzt schon ein weiteres Unentschieden unterschreiben würde. Zwar ist man glücklich über die lange Serie, doch zuletzt gab es aus 4 Spielen gleich 4 Remis gegen Bayern, Gladbach und Frankfurt, sodass man auch sagen könnte, dass der TSG hier und da der entscheidenden Punsh fehlt, um gewisse Spiele am Ende noch zu gewinnen. Gegen Dortmund ist man auf dem Papier der Außenseiter, allerdings deutet die Form der beiden Teams eher auf eine ausgeglichene Partie hin. Die Dortmunder sind nämlich noch lange nicht in der Form des Bayern-Jäger Nummer 1. Der BVB liegt aktuell nur auf dem 6. Platz und muss daher tunlichst dreifach punkten, wenn man den Anschluss an die Tabellenspitze nicht endgültig verlieren möchte. Gegen die Kölner konnte man am letzten Spieltag noch einen Punkt retten, während es davor unter anderem eine Niederlage gegen Frankfurt gab. Immerhin läuft es in der Champions League richtig rund, wo man sich unter anderem gegen Real Madrid als Gruppenerster durchsetzen konnte. Gegen Hoffenheim ist man laut den Quoten der Buchmacher der Favorit, allerdings muss vor allem die Abwehr sich weiter steigern, wenn man den Kraichgauern die erste Niederlage der Saison zufügen möchte.

Vorschau zur Aufstellung Hoffenheim – Dortmund

Bei den Hoffenheimern soll Baumann seinen Kasten möglichst sauber sein. Süle, Vogt und Hübner bilden derweil die defensive Dreierkette, die noch aus dem Mittelfeld heraus von Kaderabek, Toljan und Rudy unterstützt wird. Die Offensive rund um Amiri, Rupp, Wagner und Kramaric soll für die nötigen Heimtreffer sorgen. Bei den Dortmundern steht wieder Weidenfeller zwischen den Pfosten und hofft, dass seine Viererkette rund um Passlack, Ginter, Bender und Schmelzer keine Bälle zu ihm durchlässt. Weigl spielt alleine im zentralen Mittelfeld und schafft damit Räume für die Offensive, die aus Dembelé, Götze, Reus, Schürrle und Aubameyang bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim (Trainer: Nagelsmann):

Baumann – Süle, Vogt, B. Hübner – Kaderabek, Toljan – Rudy – Nad. Amiri, Rupp – Wagner, Kramaric Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Weidenfeller – Passlack, Ginter, S. Bender, Schmelzer – Weigl – Dembelé, M. Götze, Reus, Schürrle – Aubameyang Anstoß am 16.12.16 um 20:30 Uhr (Wirsol Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim)

Quoten TSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

Die Buchmacher sehen die Dortmunder mit einer Wettquote von 1.85 in der Favoritenrolle. Die Hoffenheimer haben noch kein Spiel verloren, sind aber mit einer Quote von 3.90 in der Rolle des Underdogs. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 4.00 gehandelt. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Hoffenheim – Dortmund:

Anbieter Sieg Hoffenheim Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 3,90 3,90 1,85 100 EUR bet365 3,80 4,00 1,85 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.