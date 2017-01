Hertha BSC definiert Saisonziel: Platz sechs



Palma de Mallorca (dpa) – Hertha BSC hat Platz sechs als Saisonziel festgelegt.

Im Konferenzraum des Nobelhotels «Son Vida» oberhalb von Palma de Mallorca war das das Ergebnis einer Mannschaftssitzung des derzeitigen Tabellendritten. «Wir wollen international mitmischen», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai dazu. Den Sprung ins internationale Geschäft hatte Hertha in der Vorsaison nach einer guten Vorrunde knapp verpasst. Der Hauptstadtclub landete auf Rang sieben. Bis Samstag bereitet sich die Hertha auf Mallorca auf ihr erstes Bundesligaspiel des Jahres am 22. Januar in Leverkusen vor.