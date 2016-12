FSV Mainz 05 verlängert Vertrag mit Stürmer Seydel



Mainz (dpa) – Der FSV Mainz 05 hat Talent Aaron Seydel langfristig an sich gebunden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, verlängerte der 20 Jahre alte Stürmer seinen Vertrag bis 2021. Seydel ist 1,99 Meter groß und erzielte bei seinem ersten Einsatz in der Bundesliga gleich ein Tor in Berlin.

«Neben seinem fußballerischen Talent gibt ihm seine Körpergröße ein hoch interessantes Spielerprofil, das wir gerne in unserem Kader haben», sagte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder. Für Seydel ist der erste Profivertrag «ein besonderer Moment». Auch in der Europa League kam der junge Angreifer in dieser Saison schon zum Einsatz.