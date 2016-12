Dortmund gegen Augsburg Wettquoten und Aufstellung am 20.12.16





Borussia Dortmund vs. FC Augsburg lautet das letzte Pflichtspiel des Jahres für den BVB. Die Quoten zu Dortmund gegen Augsburg sehen die Hausherren gegenüber den Fuggerstädtern klar im Vorteil. Für die Augsburger wäre schon ein Punkt ein gelungener Jahresabschluss, während die Dortmunder nichts als einen Sieg gebrauchen können.

Der letzte Spieltag des Jahres steht vor der Tür und schon am Dienstag bekommen es die Dortmunder vor heimischer Kulisse mit dem FC Augsburg zu tun. Die Fuggerstädter stehen aktuell mit 17 Punkten im Mittelfeld der Liga und können mit der bisherigen Ausbeute folglich recht zufrieden sein. Trotzdem gab es zuletzt mit der Entlassung von Trainer Dirk Schuster einen großen Knall, der allerdings wohl schon schnell eine positive Wirkung entfesselt hat. Am Wochenende konnte der FCA etwas überraschend mit 1:0 gegen Gladbach gewinnen. Damit konnte man sich im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen und kann vor allem nun beruhigt und mit breiter Brust in das Spiel gegen Dortmund gehen. Vor diesem Erfolg konnten die Gäste nur eines der letzten 8 Pflichtspiele für sich entscheiden. Die Dortmunder werden mit ihrer Performance in der Liga jedenfalls nicht zufrieden sein, auch wenn man das letzte Spiel noch gewinnen sollte. Am Ende konnte man gegen Hoffenheim am Wochenende nur einen Punkt retten, was schon das 3. Remis in Folge war. Kein Wunder, dass der Rückstand auf Leipzig und Bayern immer größer wird. Derzeit beträgt dieser schon stolze 10 Punkte, was zu diesem Zeitpunkt der Saison schon eine ziemliche Hausnummer ist. Der BVB ist einfach noch zu unbeständig und kann nur wenige Tage nach einer guten Leistung schon wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Gegen Augsburg sollte nun dringend noch ein Sieg her, denn mit einem Rückstand von mutmaßlich 13 Punkten zum Jahreswechsel könnte man sich wohl schon vor dem Abschluss der Hinrunde vom Meisterschaftsrennen verabschieden. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten jedenfalls von einem Erfolg der Hausherren aus.

Vorschau zur Aufstellung Dortmund – Augsburg

Bei den Dortmundern wird wieder Weidenfeller zwischen den Pfosten stehen. Passlack, Ginter, Bender und Schmelzer werden eine improvisierte Defensive bilden, während das zentrale Mittelfeld von Castro und Weigl gebildet wird. In der Offensive sollen Pulisic, Götze, Schürrle und Aubameyang für die nötigen Treffer sorgen. Bei den Gästen soll Hitz seinen Kasten möglichst sauber halten. Dabei hilft ihm die Abwehr, die aus Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger und Stafylidis bestehen wird. Baier, Schmid, Kohr, Koo und Usami bilden ein breit gefächertes Mittelfed, während vorne Ji der einzige Stoßstürmer ist.

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund – FC Augsburg Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Weidenfeller – Passlack, Ginter, S. Bender, Schmelzer – Castro, Weigl – C. Pulisic, M. Götze, Schürrle – Aubameyang FC Augsburg (Trainer: Baum):

Hitz – Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis – D. Baier – Schmid, Kohr, Koo, Usami – Ji

Anstoß am 20.12.16 um 20:o0 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Quoten Borussia Dortmund vs. FC Augsburg

Die Buchmacher sehen die Augsburger mit einer Wettquote von 10.00 klar in der Rolle des Underdogs. Die Dortmunder sind wie so oft mit einer Siegquote von 1.30 der klare Favorit, denn selbst ein Remis ist mit einer Quote von 5.50 eher unwahrscheinlich. Die genauen Tippquoten gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Dortmund – Augsburg: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Augsburg Bonus tipico 1,30 5,50 10,00 100 EUR bet365 1,30 5,50 10,00 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.