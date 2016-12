Darmstadt vs. Bayern Wetten, Aufstellung und Quoten



Darmstadt 98 vs. FC Bayern München lautet das heutige Spiel der Münchner in der Bundesliga. Die Wetten zu Darmstadt gegen Bayern sehen die Hausherren gegenüber dem Rekordmeister klar im Nachteil. Für die Münchner gilt es mit einem Sieg wieder an RB Leipzig vorbeizuziehen, während die Lilien mit aller Macht einen Punkt im eigenen Stadion behalten wollen.

In der Liga bekommen es die Gladbacher heute mit den Darmstädtern zu tun. Auf dem Papier ist es natürlich eine klare Sache, doch jeder weiß, dass man in Darmstadt die Ohren anlegen muss. Die Hausherren sind vor allem auf ein körperliches Spiel bedacht und werden den Bayern zumindest auf dieser Ebene alles abverlangen. Ein Punkt wäre für die Lilien schon ein riesiger Erfolg, mit einem Blick auf die Tabelle müssten es aber fast schon 3 werden. Aktuell rangieren die Underdogs mit nur 8 Punkten auf dem letzten Platz und drohen langsam aber sicher den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. Den letzten Sieg gab es am 8. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Im Anschluss gab es gleich 7 Niederlagen in Folge. Die Bayern hingegen reisen mit einer breiten Brust an. Nachdem man zwischenzeitlich gegen Dortmund und Rostow gleich zwei Niederlagen in Folge einstecken musste, ließ man in der Liga und in der Champions League gleich 4 Siege aufeinander folgen. Die Gegner waren dabei unter anderem mit Atletico und Leverkusen alles andere als leichte Opponenten. Nach dem Sieg der Leipziger über Berlin ist der FCB momentan nur auf dem 2. Platz in der Tabelle, was man nach dem Spiel gegen Darmstadt nicht mehr sehen möchte. Vor der Winterpause sollen es nun noch 6 Punkte aus 2 Spielen und damit die Herbstmeisterschaft werden. Die Buchmacher sehen die Bayern in dieser Partie jedenfalls wieder klar in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Darmstadt – Bayern

Bei den Bayern steht wie gewohnt Neuer zwischen den Pfosten. Lahm, Martinez, Hummels und Alaba bilden die defensive Viererkette. Thiago und Vidal schmeißen zusammen das zentrale Mittelfeld, während die Offensive aus Robben, Müller, Ribery und Lewandowski den Angriff bilden werden. Esser hütet den Kasten der Darmstädter und hofft, dass seine Abwehr rund um Jungwirth, Niemeyer, Sulu und Holland einen möglichst guten Job erledigen wird. Gondorf und Vrancic sind im Mittelfeld wohl in erster Linie auch mit defensiven Aufgaben bedacht, während die Angriffsfraktion aus Sirigu, Heller, Rosenthal und Schipplock bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf Darmstadt 98 – FC Bayern München Darmstadt 98 (Trainer: Berndroht):

Esser – Jungwirth, Niemeyer, Sulu, Holland – Gondorf, Vrancic – Sirigu, Heller – Rosenthal – Schipplock FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer – Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba – Thiago, Vidal – Robben, T. Müller, F. Ribery – Lewandowski Anstoß am 18.12.16 um 15:30 Uhr (Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt)

Quoten Darmstadt 98 vs. FC Bayern München

Die Buchmacher sehen die Bayern mit einer Siegquote von 1.13 natürlich klar in der Favoritenrolle. Ein Remis wird mit einer Wettquote von 8.50 gehandelt, während ein Dreier der Hausherren mit einer Quote von 20.00 ausgesprochen unwahrscheinlich ist. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Darmstadt – Bayern:

Anbieter Sieg Darmstadt Remis Sieg Bayern Bonus tipico 20,00 8,50 1,13 100 EUR bet365 19,00 8,00 1,14 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.