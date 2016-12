Bayern vs. Leipzig Aufstellung und Wettquoten im Topspiel





FC Bayern München vs. RB Leipzig lautet das absolute Spitzenspiel an diesem Mittwoch in der Liga. Die Quoten zu Bayern gegen Leipzig sehen die Hausherren gegenüber den Aufsteigern klar im Vorteil. Die Münchner brauchen mindestens einen Punkt für die Herbstmeisterschaft. Damit könnten die roten Bullen wohl auch leben, ein Sieg ist aber natürlich das große Ziel.

Dass die Leipziger in dieser Saison für eine Überraschung sorgen könnten, haben schon im Sommer einige erwartet. Dass es dann aber am letzten Spieltag des Jahres um die Herbstmeisterschaft gehen würde, hätte man dann aber nicht unbedingt gedacht, doch die Leipziger konnten ihre tolle Form bisher fast über die komplette Hinrunde bestätigen. Mit 36 Punkten ist man derzeit nur wegen dem schlechteren Torverhältnis auf dem Platz hinter den Bayern. Die Statistik spricht klar für die Aufsteiger, denn aus den letzten 10 Pflichtspielen gab es nur eine einzige Niederlage und stolze 9 Siege. Damit wandeln die Ostdeutschen auf den Spuren vom 1. FC Kaiserslautern, die als Aufsteiger in der Saison 97/98 direkt Meister geworden sind. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, allerdings wäre ein Sieg bei den Bayern schon ein ganz deutliches Zeichen. Da haben die Münchner aber natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Nach einer kleinen Schwächephase sind die Bayern wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die letzten 5 Pflichtspiele konnten allesamt gewonnen werden und nun wollen Müller und Co. gegen Leipzig keinen Zweifel daran aufkommen lassen, wer in der Liga der große Favorit auf den Titel ist. Fakt ist aber auch, dass die Bayern noch nicht in Titelform sind. Wenn man am Ende in allen drei Wettbewerben um den Titel mitspielen will, muss man sich im kommenden Jahr noch deutlich steigern. Die Buchmacher gehen derweil immerhin davon aus, dass das letzte Spiel der Saison an die Bayern gehen wird.

Vorschau zur Aufstellung Bayern – Leipzig

Bei den Leipzigern soll Gulasic seinen Kasten sauber halten. In der Abwehr wird er bei seinem Vorhaben von Schmitz, Ilsanker, Orban und Bernardo unterstützt. Kaiser und Demme schmeißen zusammen das zentrale Mittelfeld, während vorne Sabitzer, Forsberg, Werner und Poulsen gefährliche Konter fahren sollen. Neuer steht weiter im Kasten der Bayern. Lahm, Martinez, Hummels und Alaba spielen in der Viererkette. Vidal und Thiago spielen im zentralen Mittelfeld und hoffen, dass vorne Robben, Müller, Ribery und Lewandowski für genügend Heimtreffen sorgen können.

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München – RB Leipzig FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer – Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba – Vidal, Thiago – Robben, T. Müller, F. Ribery – Lewandowski RB Leipzig (Trainer: Hasenhüttl):

Gulacsi – Schmitz, Ilsanker, Orban, Bernardo – D. Kaiser, Demme – Sabitzer, Forsberg – Ti. Werner, Y. Poulsen Anstoß am 21.12.16 um 20:00 Uhr (Allianz-Arena, München)

Quoten FC Bayern München vs. RB Leipzig

Die Buchmacher sehen die Bayern mit einer Quote von ca. 1.40 klar in der Favoritenrolle. Die Leipziger sind Tabellenzweiter, mit einer Siegquote von bis zu 7.50 aber dennoch der Underdog im heutigen Topspiel. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 5.00 gehandelt. Die genauen Quoten zu den Wetten bei Bayern gegen Leipzig gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Bayern – Leipzig: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Leipzig Bonus tipico 1,42 5,00 7,00 100 EUR bet365 1,40 4,75 7,50 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.