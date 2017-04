FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg Aufstellung und Quoten in der Vorschau

Auch vor dem Clasico zwischen Bayern und Dortmund kommt es am Samstag in der Bundesliga zu tollen Partien. Im Rahmen der großen Konferenz treffen die Schalker zuhause auf den VfL Wolfsburg. Eigentlich eine Partie, bei der man vor der Saison noch an Champions League oder Europa League hätte denken können, doch die aktuelle Tabelle offenbart ein ganz anderes Bild. Die Schalker sind derzeit näher am Relegationsplatz als am europäischen Geschäft und brauchen dringend einen Dreier, um noch einmal oben heranrücken zu können. Bei den Wolfsburgern sieht es sogar noch etwas schlechter aus, denn mit 30 Punkten hat man nur einen mageren Zähler Vorsprung vor dem FC Augsburg auf Rang 16. Fakt ist, dass beide in der Tabelle direkt nebeneinander liegen und die Wölfe mit einem Auswärtsdreier bis auf einen Punkt an Königsblau heranrücken und sie damit endgültig in den Abstiegskampf ziehen könnten. Unter Neu-Trainer Jonker zeigten die Gäste zuletzt immer wieder gute Auftritte. Unter anderem gab es Siege gegen Darmstadt und Leipzig sowie ein Remis gegen Leverkusen, doch unter der Woche musste man dann vor heimischer Kulisse ein 0:1 gegen den SC Freiburg hinnehmen. Bei den Schalkern muss man sagen, dass einfach keine Konstanz in die Leistungen gebracht werden konnte. Nach dem starken Derby gegen Dortmund und dem enttäuschenden Remis gab es dann unter der Woche gegen Bremen nicht nur ein schlechtes Spiel sondern gleich auch eine 0:3-Klatsche. Damit sind die Grün-Weißen an den Knappen vorbeigezogen und bahnen sich weiter ihren Weg nach oben, während die Hausherren immer mehr in den Keller rutschen. Bleibt festzuhalten, dass für beide ein Sieg immens wichtig wäre. Für die Schalker wäre ein Punkt wohl auch noch in Ordnung, während die Wolfsburger damit schon auf den Relegationsplatz zurückfallen könnten. Die Buchmacher gehen derweil mit ihren Quoten eher von einem Sieg der Schalker aus.

Vorschau zur Aufstellung Schalke – Wolfsburg

Bei den Schalkern soll Fährmann seinen Kasten sauber halten. Dabei wird er von der Abwehr rund um Coke, Höwedes, Nastasic und Kehrer unterstützt. Geis und Bentaleb schmeißen das zentrale Mittelfeld, während weiter vorne Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting und Burgstaller zum Einsatz kommen. Bei den Wolfsburgern steht Casteels im Tor. Träsch, Knoche und Horn bilden zusammen mit Gustavo die Abwehr, der nach seiner Gelbsperre wieder in die Mannschaft rückt. Im Mittelfeld spielt der jung Bazoer neben Guilavogui, während vorne Blaszczykowski, Arnold, Vieirinha und Gomez gefährlich kontern sollen.

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann – Coke, Höwedes, Nastasic, Kehrer – Geis, Bentaleb – Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting – G. Burgstaller VfL Wolfsburg (Trainer: Jonker):

Casteels – Träsch, Knoche, Luiz Gustavo, J. Horn – Bazoer, Guilavogui – Blaszczykowski, Arnold, Vieirinha – Gomez Anstoß am 08.04.17 um 15:30 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Quoten FC Schalke 04 vs. VfL Wolfsburg

Die Quoten der Buchmacher sehen die Schalker mit 2.00 klar im Vorteil. Die Wolfsburger sind mit einer Siegquote von 3.70 eher der Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.50 gelistet. Die genauen Quoten zu Schalke gegen Wolfsburg gibt es nun im Anschluss.

