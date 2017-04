Dortmund vs. Monaco Aufstellung und Wettquoten im CL-Viertelfinale

Nach einem spannenden Spieltag in der Bundesliga müssen die Dortmunder schon wieder an. Einerseits eine hohe Belastung für den BVB, andererseits kommt das Viertelfinale gegen Monaco in der Champions League ggf. auch genau zum richtigen Zeitpunkt, um die 1:4-Klatsche gegen die Bayern vom Wochenende aus den Knochen und aus den Köpfen zu bekommen. Zwar war schon vor der Partie klar, dass es in diesem Jahr nicht mehr um die Meisterschaft gehen wird, allerdings benötigen die Schwarz-Gelben jeden einzelnen Punkt im Kampf um Platz 2-3 in der Liga. Personell hat Trainer Thomas Tuchel aktuell ein paar Probleme, die vor allem im Endspurt schwerwiegend werden könnten, denn die Dortmunder sind noch auf allen drei Hochzeiten vertreten. Neben der Champions League geht es demnächst auch noch gegen die Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Fokus liegt nun aber zunächst auf dem AS Monaco. Bei einem Blick auf die anderen Vereine ein relativ gutes Los, allerdings haben die Gäste im Achtelfinale gegen Manchester City gezeigt, dass man in dieser Saison mit ihnen rechnen muss. Die Franzosen konnten nicht nur den englischen Topklub ausschalten sondern liegen auch in der heimischen Liga noch 3 Punkte vor Paris St. Germain an der Tabellenspitze. Von den letzten 9 Spielen haben die Gäste stolze8 gewinnen können. Lediglich im französischen Pokal gab es eine ärgerliche 1:4-Klatsche im Finale gegen PSG. International will man nun weiter für Furore sorgen und nach Man City auch den BVB in die Schranken weisen. Die Buchmacher gehen aber zumindest für das Hinspiel von einem Sieg der Dortmunder aus.

Vorschau zur Aufstellung Dortmund – Monaco

Bei den Dortmundern wird Bürki wie gewohnt zwischen den Pfosten stehen, während Piszczek, Sokratis, Bartra und Schmelzer die Verteidigung bilden. Weigl und Guerreiro bilden das zentrale Mittelfeld, während die Offensive aus Dembelé, Kagawa, Pulisic und Aubameyang bestehen wird. Bei den Monegassen soll Subasic die Einschläge verhindern und wird dabei von der Abwehr rund um Touré, Glik, Jemerson und Mendy unterstützt. Fabinho, Moutinho und Silva bilden die Mittelfeldzentrale, während Mbappé und Falcao vorne für gefährliche Konter sorgen sollen.

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund – AS Monaco Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki – Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer – Weigl – Dembelé, Kagawa, Guerreiro, C. Pulisic – Aubameyang AS Monaco (Trainer: Leonardo Jardim):

Subasic – Touré, Glik, Jemerson, Mendy – Fabinho, Joao Moutinho – Bernardo Silva, Lemar – Mbappé Lottin, Falcao Anstoß am 11.04.17 um 20:45 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Quoten Borussia Dortmund vs. AS Monaco

Die Buchmacher sehen die Dortmunder mit einer Siegquote von knapp unter 1.60 in der Favoritenrolle. Monaco ist zwar mit einer Wettquote von ca. 5.23 der Außenseiter, hat aber schon gegen Man City gezeigt, dass man sie nie unterschätzen darf. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 4.80 gelistet. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Dortmund – Monaco: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Monaco Bonus tipico 1,57 4,80 4,80 100 EUR bet365 1,57 (1,49) 4,75 (4,51) 5,50 (5,23) 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Die bereinigten Quoten stehen in Klammern Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.