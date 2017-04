Dortmund vs. Frankfurt Aufstellung und Quoten am 29. Bundesliga Spieltag

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt lautet das nächste Spiel des BVB in der Bundesliga. Die Quoten zu Dortmund gegen Frankfurt sehen die Hausherren gegenüber den Hessen klar im Vorteil. Für die Dortmunder geht es nach dem Anschlag darum, wieder zur Normalität zurückzukehren, während die Frankfurter mit einem Dreier an den internationalen Startplätzen dranbleiben wollen.

Diese Woche werden die meisten Dortmunder wohl niemals in ihrem Leben vergessen können, doch nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus vom Dienstag muss es nun auch im Ligaalltag wieder weitergehen. Am Samstag kommt es im Rahmen der großen Konferenz zum Duell mit den Frankfurtern. Die Hessen waren in der Hinrunde noch richtig gut unterwegs, verlieren nun aber von Woche zu Woche mehr an Boden auf das obere Tabellendrittel. Mit 38 Punkten liegt man aber immer noch ordentlich im Rennen um das europäische Geschäft, doch langsam müssen im Endspurt wieder ein paar Siege folgen, wenn man sich bis zum Ende dort oben halten will. Die Form ist allerdings miserabel. Von den letzten 10 Pflichtspielen konnte nur ein einziges gewonnen werden und das war das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen die Arminia aus Bielefeld. Die Dortmunder hingegen befinden sich zwischen den Champions-League-Spielen gegen Monaco und wohl immer noch unter Schock nach dem Anschlag auf ihren Bus. Nun heißt es Ruhe bewahren, denn ein Sieg gegen Frankfurt muss her, wenn man nicht im Zweifel nach diesem Spieltag schon 4 Punkte Rückstand auf Hoffenheim und damit die direkte Qualifikation zur Königsklasse im kommenden Jahr haben will. Fakt ist aber auch, dass die Dortmunder auch vor diesem Vorfall von Woche zu Woche unterschiedliche Leistungen gezeigt haben. So kann es sein, dass sie die Frankfurter mit 5:0 aus dem Stadion schießen, an einem schlechten Tag haben die Gäste aber durchaus auch gute Chancen auf einen Sieg im Signal-Iduna-Park. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten aber von einem klaren Sieg der Hausherren aus.

Vorschau zur Aufstellung Dortmund – Frankfurt

Bei den Dortmundern wird Bürki wie immer zwischen den Pfosten stehen. Die Abwehr wird aus Piszczek, Sokratis, Schmelzer und Passlack bestehen. Weigl und Castro schmeißen zusammen das defensive Mittelfeld, während weiter vorne Guerreiro, Reus, Dembelé und Aubameyang für die nötigen Treffer sorgen sollen. Bei den Frankfurtern soll Hradecky eben diese Einschläge verhindern und wird dabei von seiner Abwehr rund um Vallejo, Abraham und Andersson Ordonez unterstützt. Chandler und Mascarell spielen auf der Doppelsechs, während Gacinovic, Oczipka, Hrgota, Fabian und Rebic für gefährliche Konter sorgen sollen.

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki – Piszczek, Sokratis, Schmelzer – Passlack, Weigl, Castro, Guerreiro – Reus, Dembelé – Aubameyang Eintracht Frankfurt (Trainer: Kovac):

Hradecky – Vallejo, Abraham, Andersson Ordonez – Chandler, Mascarell, Gacinovic, Oczipka – Hrgota, Fabian – Rebic Anstoß am 15.04.17 um 15:30 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Quoten Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt

Die Buchmacher sehen die Dortmunder mit einer Siegquote von 1.40 in der Favoritenrolle. Die Frankfurter sind mit einer Wettquote von 8.00 der klare Underdog, während ein Remis mit einer Quote von 4.70 gelistet wird. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss.