Darmstadt vs. Schalke Quoten und Aufstellung im zweiten Sonntagsspiel

Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04 lautet das letzte Spiel an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu Darmstadt gegen Schalke sehen die Hausherren gegenüber den Knappen im Nachteil. Die Schalker wollen mit einem Sieg noch auf Europa schielen, während die Darmstädter sich langsam aber sicher mit dem fast sicheren Abstieg in die 2. Liga anfreunden müssen.

Am Sonntag stehen in der Liga noch zwei spannende Partien an. Unter anderem machen die Schalker und die Darmstädter mit ihrem Duell den Abschluss. Auf dem Papier eine klare Sache, doch die Darmstädter haben trotz der Tabellensituation immer wieder gezeigt, dass sie auch vermeintlich große Gegner in ihre Grenzen weisen können oder sie zumindest an diese heranbringen. Fakt ist aber auch, dass es nach einem kurzen Hoffnungsschimmer zuletzt 4 Niederlagen in Folge gab und es somit eigentlich fast nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Abstieg der Lilien feststeht. Trainer Thorsten Frings hat definitiv einen Aufschwung gebracht, allerdings scheint der Kader einfach nicht konkurrenzfähig zu sein. Derzeit beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits 17 Punkte. Sollte das Spiel gegen Schalke verloren werden, stünde der Abstieg bereits fest, denn dann gibt es nur noch 15 Punkte zu holen. Darauf werden die Schalker natürlich keine Rücksicht nehmen. Die Knappen mussten unter der Woche eine 0:2-Schlappe gegen Ajax Amsterdam hinnehmen, dürfen aber auch die Liga nicht vernachlässigen. Mit 37 Punkten liegt man aktuell nur auf Rang 10, könnte mit einer kleinen Serie im Endspurt aber dennoch in die internationalen Startplätze vordringen. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten ist damit ganz fest eingeplant, doch das Bollwerk muss auch die Weinzierl-Elf erst einmal knacken. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil natürlich von einem Dreier der Gäste aus.

Vorschau zur Aufstellung Darmstadt – Schalke

Bei Darmstadt wird Esser im Kasten stehen und hoffen, dass seine Abwehr rund um Sirigu, Banggaard, Sulu und Holland möglichst keine Bälle zu ihm durchlässt. Altintop und Gondorf bilden das zentrale Mittelfeld, während Sam, Vrancic, Heller und Schipplock mit ihren Treffern für einen Heimdreier sorgen sollen. Fährmann wird derweil den Kasten der Schalker hüten. Kehrer, Höwedes, Badstuber und Kolasinac bilden die Defensive. Goretzka, Bentaleb, Schöpf und Meyer schaffen Räume im Mittelfeld, die dann von der Offensive rund um Caligiuri und Burgstaller genutzt werden sollen.

Voraussichtliche Startelf Darmstadt 98 – FC Schalke 04 Darmstadt 98 (Trainer: Frings):

Esser – Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland – Hamit Altintop, Gondorf – Sam, Vrancic, Heller – Schipplock FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann – Kehrer, Höwedes, Badstuber, Kolasinac – Goretzka, Bentaleb – Schöpf, M. Meyer, D. Caligiuri – G. Burgstaller Anstoß am 16.04.17 um 17:30 Uhr (Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt)

Quoten Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04

Die Buchmacher sehen die Darmstädter mit einer Siegquote von 4.80 klar in der Außenseiterrolle. Die Schalker sind trotz des Auswärtsspiels mit einer Quote von 1.70 der klare Favorit. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 4.00 gehandelt. Die genauen Zahlen gibt es im Anschluss.