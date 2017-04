Coach Zidane sorgt für Wirbel: Will er Real verlassen?

Zinédine Zidane ist seit Anfang 2016 der Trainer von Real Madrid. Foto: Enrique de la Fuente Zinédine Zidane ist seit Anfang 2016 der Trainer von Real Madrid. Foto: Enrique de la Fuente

Madrid (dpa) – Real Madrids Coach Zinédine Zidane hat in Spanien kurz vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München mit einer Aussage über seine Pläne für die nächste Saison für Wirbel gesorgt.

«Es ist überhaupt nicht sicher, dass ich weitermachen werde, deshalb bereite ich auch nichts vor», erklärte der Franzose bei einer Pressekonferenz zum samstäglichen Stadtderby gegen Atletico Madrid. «Ich sorge mich immer nur um das nächste Spiel. Was danach passieren wird, weiß ich nicht.» Eigentlich hat der 44-Jährige noch einen Vertrag bis 2018.

Die Sportzeitung «Marca» sprach auf ihrer Homepage von einer «bombazo» (Bombe). Zidane hatte Anfang 2016 bei den Königlichen die Nachfolge von Rafael Benítez angetreten – und gleich mit dem Sieg in der Champions League einen Riesenerfolg gefeiert.

In der Primera División, wo Real schon seit 2012 nicht mehr Meister geworden ist, schaut es ebenfalls gut aus: Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo und den deutschen Weltmeister Toni Kroos liegt derzeit mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona an der Tabellenspitze. Mit Blick auf die Matches gegen Atletico, die Bayern in der Königsklasse (12. und 18. April) und den Clásico gegen Barça am 23. April sagte Zidane: «Ich habe ein positives Gefühl, wie immer, egal was im Leben passiert.»