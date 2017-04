Bundestrainerin Jones forciert Konkurrenzkampf um EM-Plätze

Erfurt (dpa) – Bundestrainerin Steffi Jones hat den Konkurrenzkampf um die Plätze im EM-Team in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft eröffnet. Die Partie gegen Kanada am Sonntag in Erfurt ist das letzte Länderspiel, ehe am 18. Juni die Vorbereitung auf die Europameisterschaft beginnt.