Bremen vs. HSV Aufstellung und Wettquoten zum Nordderby

Das erste Spiel am Sonntag ist gleich ein echter Kracher, denn es kommt an der Weser zum großen Nordderby zwischen Bremen und dem Hamburger SV. Eine brisante Partie, auch wenn die Tabelle derzeit eher entspannt aussieht. Die Hamburger müssen natürlich immer noch dringend nach hinten schauen. Mainz, Augsburg und Wolfsburg haben gewonnen, was den HSV trotz der aktuell starken Form wieder etwas in Bedrängnis bringt. Aus den letzten 6 Spielen gab es stolze 4 Siege, ein Remis und nur eine Niederlage. Seitdem Markus Gisdol das Sagen hat, geht es kontinuierlich bergauf und so soll der Klassenerhalt bestenfalls schon vor dem letzten Spieltag eingetütet werden. Ein Sieg im Derby bringt natürlich nicht nur 3 Punkte sondern auch eine gehörige Portion Prestige und Selbstvertrauen. Da haben die Bremer allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die Grün-Weißen sind wenn man so will die Mannschaft der Stunde. Aus den letzten 8 Spielen gab es 6 Siege und 2 Remis. Damit sind die Nordlichter mit 36 Punkten bis auf den 12. Platz vorgerückt, werden aller Voraussicht nach mit dem Abstieg nicht mehr viel zu tun haben und könnten sich bei einem Sieg schon wieder nach oben orientieren. Die Liga ist so knapp wie nie, sodass für die Mannschaften im Mittelfeld wie die Bremer in den letzten Wochen noch alles drin ist. Jetzt braucht man auch das gewisse Quäntchen Glück in den entscheidenden Momenten, die am Ende über Erfolg oder Niederlage entscheiden können. Die Buchmacher gehen derweil von einem ausgeglichenen Spiel aus, sehen die Bremer aber wohl wegen des Heimspiels leicht im Vorteil.

Vorschau zur Aufstellung Bremen – Hamburg

Bei den Bremern wird wieder Wiedwald den Kasten hüten. Davor bilden Veljkovic, Sané und Moisander die defensive Dreierkette, die noch aus dem Mittelfeld heraus von Gebre Selassie oder Eggestein verstärkt werden kann. Vorne sollen Grillitsch, Junuzovic, Bartels und Kruse für die benötigten Heimtreffer sorgen. Bei den Hamburgern soll Mathenia seinen Kasten möglichst sauber halten. Davor bilden Diekmeier, Jung, Mavraj und Ostrzolek die Verteidigung. Sakai und Walace spielen derweil auf der Doppelsechs, während die Offensivabteilung aus Hunt, Holtby, Kostic und Wood bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf Werder Bremen – Hamburger SV Werder Bremen (Trainer: Nouri):

Wiedwald – Veljkovic, L. Sané, Moisander – M. Eggestein – Gebre Selassie, Grillitsch, Junuzovic, S. Garcia – Bartels, M. Kruse Hamburger SV (Trainer: Gisdol):

Mathenia – Diekmeier, Jung, Mavraj, Ostrzolek – G. Sakai, Walace – Hunt, Holtby, Kostic – Wood

Anstoß am 16.04.17 um 15:30 Uhr (Weser-Stadion, Bremen)

Quoten Werder Bremen vs. Hamburger SV

Die Buchmacher gehen mit einer Quote von 2.10 davon aus, dass die Bremer das Spiel gewinnen werden. Die Hamburger sind mit einer Wettquote von 3.50 aber kein klarer Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Tippquote von 3.50 gelistet. Die genauen Quoten zu Bremen gegen HSV gibt es nun im Anschluss.