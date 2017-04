Bremen gegen Schalke Aufstellung und Wettquoten heute Abend am 27. Spieltag

Werder Bremen vs. FC Schalke 04 lautet das nächste Spiel der Knappen in der Bundesliga. Die Quoten zu Bremen gegen Schalke sehen die Hausherren gegenüber den Gästen leicht im Nachteil. Die Schalker müssen dringend dreifach Punkten, wenn man im Kampf um Europa noch eine Rolle spielen will. Selbst die Bremer könnten mit einem Dreier noch einmal in diesen Kampf eingreifen.

Am Dienstag kommt es in der Liga zum Duell zwischen zwei Teams, die sich beide noch heimlich Hoffnungen auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft machen. Für die Schalker ist das eine Ernüchterung, nachdem man sich eigentlich vor der Saison noch für die Champions League qualifizieren wollte. Für die Bremer ist es hingegen nach einer Hinrunde mitten im Abstiegskampf ein absoluter Traum, dass eine solche Platzierung aktuell überhaupt noch im Bereich des Machbaren ist. Mit 32 Punkten sind die Nordlichter zwar noch immer im Abstiegskampf, doch schon ein Sieg über Schalke könnte die Grün-Weißen ganz nah an die europäischen Fleischtöpfe herantragen. Bei einem Blick auf die letzten Wochen ist das auch nicht unverdient, denn aus den letzten 7 Spielen gab es stolze 6 Siege und nur ein Remis gegen Leverkusen. Die Schalker hingegen haben auch nur 2 Punkte mehr auf dem Konto, sind aber immerhin noch im Viertelfinale der Europa League vertreten. In der Liga waren die Leistungen zuletzt etwas schwankend. Am Wochenende hatte man gegen Dortmund im Derby die große Chance auf einen wichtigen Dreier. Am Ende fehlte dann aber das nötige Glück vor dem Tor oder auch die eine oder andere richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Gegen Bremen muss nun dringend ein Sieg her, wenn man weiter am oberen Tabellendrittel dranbleiben möchte. Mit 34 Punkten könnte man sogar noch einmal in die Abstiegsregion abrutschen, auch wenn auf Schalke niemand so wirklich daran denken möchte. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten ganz knapp von einem Sieg der Gäste aus.

Vorschau zur Aufstellung Bremen – Schalke

Bei den Bremern steht Wiedwald zwischen den Pfosten. Davor bilden Veljkovic, Moisander und Caldirola die defensive Dreierkette, die noch aus dem Mittelfeld heraus von Gebre Selassie oder Bartels unterstützt werden kann. Weiter vorne sollen Eggestein und Delaney für Räume sorgen, die dann von der Offensive rund um Grillitsch, Junuzovic und Kruse genutzt werden soll. Bei den Schalkern soll Fährmann die Einschläge verhindern. Die Abwehr wird derweil aus Riether, Höwedes, Nastasic und Kehrer bestehen. Im Mittelfeld kommen Stambouli und Geis zum Einsatz, während weiter vorne Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting und Burgstaller für die nötigen Treffer sorgen.

Voraussichtliche Startelf Werder Bremen – FC Schalke 04 Werder Bremen (Trainer: Nouri):

Wiedwald – Veljkovic, Moisander, Caldirola – Bartels, Gebre Selassie – M. Eggestein, Delaney – Grillitsch, Junuzovic – M. Kruse FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann – Riether, Höwedes, Nastasic, Kehrer – Stambouli, Geis – Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting – G. Burgstaller Anstoß am 04.04.17 um 20:00 Uhr (Weserstadion, Bremen)

Quoten Werder Bremen vs. FC Schalke 04

Die Buchmacher gehen mit einer Quote von 2.25 davon aus, dass die Schalker das Spiel gewinnen werden. Die Bremer sind trotz des Heimspiels mit einer Wettquote von 3.00 eher der Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.50 gelistet. Die genauen Zahlen folgen nun.

Quotenvergleich Bremen – Schalke: Anbieter Sieg Bremen Remis Sieg Schalke Bonus tipico 3,00 3,50 2,30 100 EUR bet365 3,10 (2,95) 3,50 (3,33) 2,25 (2,14) 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.