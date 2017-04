Bayern vs. Real Aufstellung und Wettquoten im Champions League Viertelfinale – Hinspiel

Nach den Vorkommnissen in Dortmund wird die Champions League heute trotzdem in die nächste Runde gehen. Die Bayern bekommen es in ihrem Hinspiel mit den Königlichen von Real Madrid zu tun. Eine harte Nuss, die die Münchner erst einmal knacken müssen. Fakt ist, dass der FCB in den letzten Wochen und Monaten so richtig in Fahrt gekommen ist und damit auch vor den Königlichen keine Angst haben muss. Zwar gab es zuletzt in der Liga eine Niederlage gegen Hoffenheim, doch nur wenige Tage später konnte man im deutschen Clasico gegen Dortmund (4:1) zeigen, wer in Deutschland das Maß aller Dinge ist. Gleichzeitig war es sicherlich aber auch ein Fingerzeig in Richtung der Konkurrenz und auch der internationalen Gegner, die in diesem Jahr eventuell noch auf die Bayern zukommen. Real gilt sicherlich als der große Favorit auf den Titel, sodass die Bayern alles raushauen müssen, wenn sie gegen die Spanier bestehen wollen. An die letzte Begegnung mit Real wollen sich die Bayern nicht gerne erinnern, denn im Rückspiel des Halbfinals der Saison 2013/14 gab es in München eine herbe 0:4-Klatsche. Ein ähnliches Ergebnis würden sich Ronaldo und Co. sicherlich auch für dieses Spiel wünschen, allerdings ist eher davon auszugehen, dass es eine enge Geschichte werden wird. Im Stadtderby am vergangenen Wochenende gab es gegen Atletico ein 1:1, womit man weiterhin an der Tabellenspitze bleiben konnte. Davor gab es gleich 6 Siege in Folge, was die Form der Gäste vor dem Hinspiel gegen Bayern unterstreichen dürfte. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten aber dennoch eher von einem Sieg der Bayern aus.

Vorschau zur Aufstellung Bayern – Real

Bei den Bayern wird Neuer wieder im Kasten stehen. Die Viererkette wird derweil aus Lahm, Martinez, Boateng und Alaba bestehen. Alonso und Vidal schmeißen zusammen das zentrale Mittelfeld, während Robben, Thiago, Ribery und Lewandowski den Angriff bedienen werden. Bei den Spaniern wird Navas zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Carvajal, Sergio Ramos, Nacho und Marcelo die defensive Viererkette. Casemiro, Kroos und Modric bilden das zentrale Mittelfeld, während weiter vorne Bale, Benzema und Ronaldo für die nötigen Auswärtstreffer sorgen sollen.

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München – Real Madrid FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer – Lahm, Javi Martinez, J. Boateng, Alaba – Xabi Alonso, Vidal – Robben, Thiago, F. Ribery – Lewandowski Real Madrid (Trainer: Zidane):

Navas – Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo – Casemiro – T. Kroos – Modric – Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo Anstoß am 12.04.17 um 20:45 Uhr (Allianz-Arena, München)

Quoten FC Bayern München vs. Real Madrid

Die Buchmacher sehen die Bayern mit einer Quote von knapp unter 1.70 in der Favoritenrolle. Die Madrilenen sind mit einer Siegquote von fast 5.00 eher der Außenseiter. Ein Unentschieden wird aktuell mit einer Wettquote von 4.20 gelistet. Die genauen Quoten zu Bayern gegen Real folgen nun im Anschluss.

Quotenvergleich Bayern – Real: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Real Bonus tipico 1,67 4,20 4,80 100 EUR bet365 1,65 (1,57) 4,33 (4,11) 5,25 (4,99) 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Die Quoten abzüglich 5% wurden in Klammern aufgeführt. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.