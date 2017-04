Bayern München vs. Borussia Dortmund Aufstellung und Wettquoten im Topspiel der Bundesliga

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund lautet das deutsche Clasico an diesem Wochenende in der Liga. Die Quoten zu Bayern gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben klar im Vorteil. Während die Bayern weiter auf dem sicheren Weg zur Meisterschaft sind, müssen die Dortmunder wohl bis zum Ende um die direkte Champions-League-Qualifikation kämpfen.

An diesem Wochenende ist es endlich wieder soweit! Das deutsche Clasico zwischen den Bayern und den Dortmundern steht an. Etwas traurig ist dabei, dass es in der Liga nur noch wenig Brisanz zwischen beiden gibt, da der Vorsprung der Bayern auf den BVB bereits bei 15 Punkten liegt. Neben dem Prestige geht es aber auch darum zu schauen, wie beide vor dem anstehenden Halbfinale im DFB-Pokal drauf sind, wo man gleich wieder aufeinander trifft. Dazwischen müssen allerdings auch beide noch im Viertelfinale der Champions League ran. Die Dortmunder haben es hier mit Monaco etwas leichter getroffen als die Bayern mit Real Madrid, doch der BVB befindet sich aktuell ohnehin wieder in einer Phase, in der in jedem Spiel alles passieren kann. Nach dem schwachen Revierderby gegen Schalke folgte dann unter der Woche wieder ein klares 3:0 über den starken Hamburger SV. Gegen die Bayern soll nun ein Sieg eingefahren werden, denn mit der TSG 1899 Hoffenheim und Leipzig hat man derzeit gleich zwei Gegner, die man im Kampf um die Champions-League-Quali in Schach halten bzw. erst einmal wieder überholen muss. Die Bayern hingegen schauen sich das bunte Treiben von der Tabellenspitze aus ganz gemütlich an. Das Spiel gegen Dortmund ist wichtig, doch selbst eine Niederlage wie zuletzt gegen Hoffenheim unter der Woche würde dem Rekordmeister das Genick nicht brechen. Mit einem Auge werden die Münchner aber schon jetzt auf das Hinspiel gegen Real Madrid schielen, denn hier geht’s direkt um die Wurst. Wenn man alle drei Titel in dieser Saison gewinnen will, muss man genau jetzt auf dem Punkt in Topform sein. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten jedenfalls davon aus, dass die Münchner die 3 Punkte im eigenen Stadion behalten werden.

Vorschau zur Aufstellung Bayern – Dortmund

Bei den Dortmund wird wieder Ulreich für den verletzten Neuer im Kasten stehen. Die Viererkette wird derweil aus Lahm, Boateng, Hummels und Alaba bestehen. Alonso und Vidal schmeißen zusammen das zentrale Mittelfeld, während Robben, Thiago, Ribery und Lewandowski den Angriff bedienen werden. Bei den Dortmundern wird viel auf die Abwehr rund um Keeper Bürki sowie Piszczek, Sokratis, Bartra und Schmelzer ankommen. Weigl schmeißt alleine das zentrale Mittelfeld, während die Offensive aus Pulisic, Kagawa, Castro, Dembelé und Aubameyang bestehen wird

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München – Borussia Dortmund FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Ulreich – Lahm, J. Boateng, Hummels, Alaba – Xabi Alonso, Vidal – Robben, Thiago, F. Ribery – Lewandowski Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki – Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer – Weigl – C. Pulisic, Kagawa, Castro, Dembelé – Aubameyang Anstoß am 08.04.17 um 18:30 Uhr (Allianz-Arena, München)

Quoten FC Bayern München vs. Borussia Dortmund

Die Buchmacher gehen mit einer Quote von knapp über 1.60 davon aus, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden. Die Dortmunder sind mit einer Wettquote von 5.50 eher der Außenseiter, während ein Remis mit 4.00 gehandelt wird. Die genauen Quoten zum Topspiel Bayern gegen den BVB folgen nun.

Quotenvergleich Bayern – Dortmund: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 1,62 4,00 5,50 100 EUR bet365 1,61 (1,53) 4,00 (3,80) 5,50 (5,23) 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an (bereinigte Quoten in Klammern). Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.