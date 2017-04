Bayern gegen Mainz Aufstellung und Wettquoten im Vorbericht

FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05 lautet das nächste Spiel der Bayern in der Bundesliga. Die Quoten zu Bayern gegen Mainz sehen die Hausherren gegenüber den 05ern klar im Vorteil. Die Bayern müssen nach dem Aus in der Champions League ihre Ligapflicht erfüllen, während die Mainzer voll gegen den Abstieg ankämpfen.

Nur wenige Tage nach dem letzten Auftritt müssen die Bayern an diesem Wochenende schon wieder in der Liga ran. Vielmehr wird es für einige Akteure aber das Spiel zwischen Real und Dortmund sein. In der Allianz Arena sind am Samstag die Mainzer zu Gast, doch die Bayern werden wohl immer noch mit dem bitteren Aus in der Champions League gegen Real Madrid hadern. In der Liga liegt man derzeit noch stolze 8 Punkte vor den Leipzigern, sodass das Spiel gegen Mainz nicht die oberste Priorität hat, da man am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal gegen Dortmund um den Einzug ins Finale kämpfen muss. Kein Wunder, dass Trainer Ancelotti in der Liga wohl gründlich rotieren wird, auch wenn das natürlich teilweise der Personalnot in der Abwehr geschuldet sein wird. Fakt ist, dass die Bayern durch die Niederlagen gegen Real und das Remis in Leverkusen nun schon seit 3 Pflichtspielen auf einen Sieg warten. Die Mainzer konnten an gleicher Stelle in der Vorsaison einen Sieg einfahren und wollen das natürlich bestenfalls wiederholen. Die 05er stehen gerade punktgleich mit den Augsburgern nur wegen des besseren Torverhältnisses noch über dem Strich. Gegen die Bayern wird es natürlich alles andere als einfach, allerdings konnte man vor einer Woche mit dem Sieg über die Hertha endlich die Negativserie von 5 Niederlagen in Folge besiegen. Sollte am Ende in der Allianz Arena auch nur ein Punkt herausspringen, wäre man wohl schon zufrieden. Die Buchmacher gehen allerdings trotz einer vermeintlichen B-Elf wie immer von einem klaren Dreier der Hausherren aus.

Vorschau zur Aufstellung Bayern – Mainz

Bei den Mainz wird wohl Ulreich für den Rest der Saison im Kasten stehen. Die Viererkette wird derweil aus Rafinha, Hummels, Alaba und Berant bestehen. Kimmich und Vidal schmeißen zusammen das zentrale Mittelfeld, während Robben, Müller, Thiago und Coman den Angriff bedienen werden. Bei den Mainzern soll Huth im Kasten möglichst alle Bälle abwehren und wird dabei von der Defensive rund um Donati, Balogun, Bell und Hack unterstützt. Brosinski, Frei und Latza bilden das zentrale Mittelfeld, während der Sturm aus Öztunali, Quaison und Cordoba bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05 FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Ulreich – Rafinha, Hummels, Alaba, Juan Bernat – Kimmich, Vidal – Robben, Thiago, Coman – T. Müller 1. FSV Mainz 05 (Trainer: Schmidt):

J. Huth – Donati, Balogun, Bell, Hack, Brosinski – F. Frei, Latza – Öztunali, Quaison – Cordoba

Anstoß am 22.04.17 um 15:30 Uhr (Allianz Arena, München)

Quoten FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05

Die Buchmacher sehen die Mainzer mit einer Siegquote von fast 15.00 klar in der Außenseiterrolle. Die Bayern sind wie gewohnt mit einer Quote von 1.20 der klare Favorit. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 7.00 gehandelt. Die genauen Tippquoten zu Bayern gegen die 05er folgen im Anschluss.

Quotenvergleich Bayern – Mainz: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Mainz Bonus tipico 1,20 7,00 13,00 100 EUR bet365 1,22 (1,16) 6,00 (5,70) 15,00 (14,25) 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Daher steht oben in Klammern der Wert abzgl. Der Gebühren. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.