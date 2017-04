Basaksehir-Sieg gegen Galatasaray – Drei Tore Adebayors

Emmanuel Adebayor erzielte beim 4:0-Sieg von Basaksehir Istanbul gegen den Stadtrivalen Galatasaray drei Treffer. Foto: Ahmed Jallanzo Emmanuel Adebayor erzielte beim 4:0-Sieg von Basaksehir Istanbul gegen den Stadtrivalen Galatasaray drei Treffer. Foto: Ahmed Jallanzo

Istanbul (dpa) – Fußball-Weltmeister Lukas Podolski und sein Verein Galatasaray Istanbul haben im Spitzenspiel der ersten türkischen Liga eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Stadtrivale Istanbul Basaksehir schlug den türkischen Rekordmeister mit 4:0 (2:0).

Entscheidender Mann war dabei Winter-Neuzugang Emmanuel Adebayor, der einen Dreierpack erzielte. Bei Galatasaray stand Podolski überraschend nicht in der Startelf, er musste dem ehemaligen Bundesliga-Profi Eren Derdiyok im Sturm den Vortritt überlassen.

In einer einseitigen Partie erzielte Adebayor nach elf Minuten das 1:0, als er nach schwachem Abwehrverhalten den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Dann legte der Stürmer zwei Kopfballtreffer nach (44., 57.). Galatasaray blieb das gesamte Spiel über harmlos. Daran änderte auch die Hereinnahme von Podolski in der 67. Minute nichts. Kurz vor Schluss stellte der eingewechselte Mustafa Pektemek (86.) den Endstand her.

Durch den Sieg bleibt Basaksehir mit 56 Punkten Tabellenzweiter der Süper Lig und vergrößerte den Vorsprung auf Galatasaray, das bei 49 Zählern bleibt und hinter Fenerbahce (50) auf den vierten Rang zurückgefallen ist. Spitzenreiter ist nach wie vor Titelverteidiger Besiktas (61).