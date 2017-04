Barcelona gegen Juventus Quoten zum Rückspiel und voraussichtliche Aufstellungen

Unter der Woche rollt der Ball wieder einmal auf der internationalen Bühne. Im Camp Nou steht der FC Barcelona nach dem Wunder im Achtelfinale gegen Paris wieder vor einer enorm schweren Aufgabe, denn im Hinspiel gegen Juventus Turin musste man sich mit einem herben 0:3 geschlagen geben. Das heißt, dass Barca mindestens 3 Tore für eine Verlängerung erzielen muss. Bei der stabilen Abwehr der Gäste ist alleine diese Aufgabe schon schwer genug, dabei darf man aber auch nicht vergessen, dass nur ein Treffer der Italiener dafür sorgt, dass Barca mindestens 5 Treffer markieren muss. Auf dem Papier nahezu unmöglich, doch im Achtelfinale hat auch niemand mehr so wirklich mit einem Weiterkommen der Katalanen gerechnet. Die Saison von Messi und Co. steht jedenfalls auf des Messers Schneide, denn in der Liga liegt man aktuell 3 Punkte hinter Real Madrid und die Königlichen haben noch ein Spiel weniger auf dem Konto. In der Königsklasse würde man sich schon vor dem Halbfinale verabschieden und damit könnte man am Ende der Saison komplett mit leeren Händen dastehen, was für Barca sicherlich keine zufriedenstellende Option ist. Juventus kann derweil ganz befreit in dieses Spiel gehen, denn man weiß, dass man vorne unter anderem mit Dybala und Higuain eine hohe individuelle Klasse hat, die immer für mindestens einen Treffer gut ist, zumal Barca früher oder später in die Offensive gehen muss und sich damit vorne viele Räume bilden werden. In der Liga deutet bei 8 Punkten Vorsprung auf die Roma alles auf den nächsten Titel von Juventus hin, folglich kann man sich mehr oder weniger komplett auf die Champions League konzentrieren, wo man nach einigen Jahren endlich wieder eine entscheidenden Rolle spielen und zumindest das Finale erreichen will. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten aktuell von einem Sieg der Hausherren aus, allerdings muss dieser dann auch noch entsprechend hoch ausfallen.

Vorschau zur Aufstellung Barcelona – Juventus

Bei Barcelona wird wieder ter Stegen zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Piqué, Mascherano und Umtiti die defensive Dreierkette. Rakitic, Roberto und Busquets spielen im zentralen Mittelfeld und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Iniesta, Messi, Suarez und Neymar bestehen wird. Bei Juve sollen Keeper Buffon und die Abwehr rund um Alves, Bonucci, Chiellini und Sandro den Kasten möglichst gut vor der Offensivpower der Katalanen bewahren. Khedira und Marchisio helfen dabei noch aus dem Mittelfeld heraus, während Cuadrado, Dybala, Mandzukic und Higuain gefährlich kontern sollen.

Voraussichtliche Startelf FC Barcelona – Juventus Turin FC Barcelona (Trainer: Luis Enrique):

ter Stegen – Piqué, Mascherano, Umtiti – Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta – Messi, Suarez, Neymar Juventus Turin (Trainer: Allegri):

Buffon – Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Khedira, Marchisio – Cuadrado, Dybala, Mandzukic – Higuain Anstoß am 19.04.17 um 20:45 Uhr (Camp Nou, Barcelona)

Quoten FC Barcelona vs. Juventus Turin

Die Buchmacher sehen Barcelona mit einer Siegquote von 1.45 klar in der Favoritenrolle. Eine Niederlage könnte sich Juve ggf. sogar erlauben, ein Sieg der Italiener wird derzeit mit einer Wettquote von 6.50 gelistet. Ein Remis würde ebenfalls ausreichen und steht derzeit bei einer Quote von 4.80. Die genauen Quoten von Tipico zu Barcelona gegen Juventus folgen nun.