Augsburgs Manager spricht Trainer Baum das Vertrauen aus

Trainer Manuel Baum hat weiter das Vertrauen des FC Augsburg. Foto: Stefan Puchner Trainer Manuel Baum hat weiter das Vertrauen des FC Augsburg. Foto: Stefan Puchner

Augsburg (dpa) – Augsburgs Manager Stefan Reuter hat nach der Niederlage des Fußball-Bundesligisten im bayerischen Abstiegsduell gegen den FC Ingolstadt Trainer Manuel Baum das Vertrauen ausgesprochen.

«Die Nerven werden wir definitiv nicht verlieren», sagte Reuter nach der 2:3-Heimniederlage. Natürlich spreche er Baum, der im Dezember das Traineramt von Dirk Schuster übernommen hatte, das Vertrauen aus, antwortete Reuter auf eine entsprechende Nachfrage und betonte: «Dafür stehen wir (in Augsburg), dass wir geschlossen an der Sache arbeiten.» Den Gedanken an die 2. Liga wolle er gar nicht aufkommen lassen, sagte Reuter: «Wir konzentrieren uns jetzt auf das nächste Spiel in Berlin.»

Baum selbst mochte sich nicht an der Diskussion um seine Person beteiligen. «Da mache ich mir gar keine Gedanken», sagte der 37 Jahre alte Coach. Der FCA lag bis zur 76. Minute mit 0:3 in Rückstand. Er mache sich Gedanken, um Ideen und Lösungen für die Partie am Sonntag bei der heimstarken Berliner Hertha zu finden, sagte Baum.

Der FC Augsburg belegt nach dem 27. Spieltag mit 29 Punkten den Relegationsplatz 16. Der Tabellenvorletzte Ingolstadt konnte im Abstiegskampf bis auf vier Punkte zu den Augsburgern aufschließen.