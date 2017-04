Atletico Madrid – Leicester City Aufstellung und Quoten

Atletico Madrid vs. Leicester City lautet eines der Hinspiele des Viertelfinals in der Champions League. Die Quoten zu Atletico gegen Leicester sehen die Hausherren gegenüber den Engländern klar im Vorteil. Für Atletico kommt zuhause wohl nur ein Sieg in Frage, während Leicester in erster Linie noch alle Chancen für das Rückspiel offen lassen will.

Neben dem Spiel der Bayern gibt es an diesem Abend auch noch eine weitere Begegnung im Viertelfinale der Champions League. In Madrid trifft Atletico auf Leicester City. Die Spanier werden über den Gegner nicht ganz unglücklich gewesen sein, doch vor allem die Champions League hat immer wieder gezeigt, dass es zu großen Überraschungen kommen kann und kein Gegner auf dieser Stufe des Wettbewerbs noch zu unterschätzen ist. In der heimischen Liga konnte der Favorit am Wochenende ein 1:1 gegen Real Madrid rauskämpfen und ist dahin weiterhin immerhin auf einem guten Weg in Richtung Rang 3 und damit die direkte Qualifikation zur Champions League im nächsten Jahr. Der Fokus liegt jetzt aber zunächst auf dem Viertelfinale, denn ein großer Titel könnte die Saison noch einmal um ein Vielfaches aufwerten. Gegen Leicester ist man auch den Quoten der Buchmacher zufolge der große Favorit, allerdings haben die Foxes im Achtelfinale immerhin den FC Seville aus dem Wettbewerb geworfen und damit schon Erfahrung beim Rauswerfen einer spanischen Spitzenmannschaft gesammelt. Zwar gab es dann am Wochenende eine 4:2-Schlappe beim FC Everton, davor war die Form mit 6 Siegen in Folge aber so gut wie bisher noch nie in dieser Saison. In der Liga konnte sich der amtierende Meister immerhin schon wieder bis ins Mittelfeld vorarbeiten, nachdem in der ersten Saisonhälfte vieles Richtung Abstieg gedeutet hat. In der Königsklasse will man nun weiter überraschen und vor allem die eigenen Fans begeistern. Schon ein Remis im Vicente Calderon wäre ein riesiger Erfolg und würde eine tolle Ausgangsposition für das Rückspiel auf der Insel schaffen.

Vorschau zur Aufstellung Atletico – Leicester

Bei Atletico wird Oblak im Tor stehen und hoffen, dass seine Viererkette rund um Juanfran, Savic, Godin und Luis einen möglichst guten Job erledigt. Koke und Niguez spielen in der Zentrale, während weiter vorne Gabi, Ferreira-Carrasco, Griezmann und Torres für die benötigten Heimtreffer sorgen sollen. Bei den Engländern soll Schmeichel die Einschläge verhindern und wird dabei von der Abwehr rund um Simpson, Morgan, Huth und Fuchs unterstützt. Albrighton und Drinkwater bilden die Mittelfeldachse, die Räume für die Offensive schaffen soll, die aus Ndidi, Mahrez, Vardy und Okazaki bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf Atletico Madrid – Leicester City Atletico Madrid (Trainer: Simeone):

Oblak – Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis – Koke, Saul Niguez, Gabi, Ferreira-Carrasco – Griezmann, Fernando Torres Leicester City (Trainer: Shakespeare):

Schmeichel – Simpson, W. Morgan, Huth, Fuchs – Albrighton, Drinkwater, Ndidi – Mahrez, Vardy, Okazaki Anstoß am 12.04.17 um 20:45 Uhr (Vicente Calderon, Madrid)

Quoten Atletico Madrid vs. Leicester City

Die Buchmacher sehen Atletico mit einer Siegquote von 1.30 klar in der Favoritenrolle. Leicester ist mit einer Wettquote von 11.00 wie erwartet der klare Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 5.20 gelistet. Die genauen Zahlen folgen nun im Anschluss.