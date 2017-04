Ajax Amsterdam – FC Schalke 04 Aufstellung und Wettquoten in der Europa League

Nach den Auftritten in der Champions League ist auch am Donnerstag noch nicht alles vorbei, denn in der Europa League stehen ebenfalls die Hinspiele im Viertelfinale an. Die Schalker sind der letzte verbliebene Club aus der Bundesliga und wollen sich im direkten Duell gegen Ajax Amsterdam durchsetzen. Das erste Spiel findet bei den Niederländern statt, die sich aber ganz ungewohnt zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nicht voll auf das internationale Geschäft konzentrieren können. In der heimischen Liga liegt man aktuell nicht an der Tabellenspitze, sondern hat derzeit noch einen Punkt Rückstand auf Rotterdam und auch die PSV Eindhoven sitzt den Hausherren noch im Nacken. Zumindest am Donnerstag soll diese Konstellation allerdings ausgeblendet werden, denn im Hinspiel gegen Schalke gilt es, eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der Veltins-Arena zu schaffen. Die Knappen hingegen werden froh sein, dass sie das Rückspiel vor heimischer Kulisse haben. Schon ein Remis würde den Königsblauen wohl genügen, doch ein Sieg im Hinspiel wäre natürlich Gold wert. Fakt ist, dass die Schalker in dieser Saison von Woche zu Woche kaum ausrechenbar sind, was auch die Ergebnisse der letzten Wochen zeigen. So folgte zuletzt auf ein unterirdisches 0:3 gegen Bremen im nächsten Spiel ein souveränes 4:1 über den VfL Wolfsburg. Schalke ist eine Wundertüte und so kann es sein, dass die Gäste Ajax mit 2 oder 3 Toren Unterschied vom Platz fegen, doch genauso ist es auch denkbar, dass die Hausherren deutlich gewinnen. Bleibt abzuwarten, welches Gesicht der Bundesligist zeigen wird und was die ersten 90 Minuten dann für das Rückspiel bedeuten. Die Buchmacher sehen Ajax jedenfalls minimal in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Ajax – Schalke

Bei den Hausherren wird Onana zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Veltman, Sanchez, de Ligt und Viergever die defensive Viererkette. Klaassen, Schöne und Ziyech schmeißen zusammen das Mittelfeld, während weiter vorne Neres, Traoré und Younes für die nötigen Heimtreffer sorgen sollen. Bei Schalke soll Fährmann möglichst Gegentore verhindern und wird dabei von der Abwehr rund um Kehrer, Höwedes, Nastasic und Kolasinac unterstützt. Goretzka und Bentaleb bilden die Doppelsechs und schaffen damit Räume für den Angriff, der aus Caligiuri, Meyer, Choupo-Moting und Burgstaller bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf Ajax Amsterdam – FC Schalke 04 Ajax Amsterdam (Trainer: Bosz):

Onana – Veltman, Sanchez, de Ligt, Viergever – Klaassen, Schöne, Ziyech – David Neres, B. Traoré, Younes FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann – Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac – Goretzka, Bentaleb – D. Caligiuri, M. Meyer, Choupo-Moting – G. Burgstaller Anstoß am 13.04.17 um 21:05 Uhr (Amsterdam-Arena, Amsterdam)

Quoten Ajax Amsterdam vs. FC Schalke 04

Die Buchmacher sehen die Hausherren mit einer Quote von 2.40 minimal in der Favoritenrolle. Die Schalker sind mit einer Quote von 3.00 aber alles andere als ein klarer Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.30 gehandelt. Die genauen Zahlen folgen nun im Anschluss.

Quotenvergleich Ajax – Schalke: Anbieter Sieg Ajax Remis Sieg Schalke Bonus tipico 2,40 3,30 3,00 100 EUR bet365 2,50 (2,38) 3,40 (3,23) 3,00 (2,85) 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. In Klammern stehen die bereinigten Quoten.Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.