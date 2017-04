2. Liga: Asano schießt VfB an die Spitze

Der VfB Stuttgart hat in der 2. Liga wieder die Tabellenführung übernommen. Foto: Deniz Calagan

Das Spiel im Stuttgart stand kurz vor dem Abbruch. Foto: Deniz Calagan

Auch im Stadion brannten die KSC-Anhänger Pyrotechnik ab. Foto: Deniz Calagan

Die KSC-Fans ziehen in Richtung Stadion. Foto: Andreas Rosar Der VfB Stuttgart hat in der 2. Liga wieder die Tabellenführung übernommen. Foto: Deniz CalaganDas Spiel im Stuttgart stand kurz vor dem Abbruch. Foto: Deniz CalaganAuch im Stadion brannten die KSC-Anhänger Pyrotechnik ab. Foto: Deniz CalaganDie KSC-Fans ziehen in Richtung Stadion. Foto: Andreas Rosar

Düsseldorf (dpa) – Im spannenden Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ist der VfB Stuttgart seiner Favoritenrolle wieder gerecht geworden.

Die Schwaben haben nach fünf sieglosen Spielen mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Karlsruher SC zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernommen. Die erstmals von Marc-Patrick Meister betreuten Karlsruher hingegen sind kaum noch zu retten.

Die Partie musste wegen abgefeuerter Leuchtraketen aus dem Karlsruher Block zweimal unterbrochen werden und stand kurz vor dem Abbruch. Die Stuttgarter (54 Punkte), für die Takuma Asano zweimal traf, profitierten von den Punktverlusten des bisherigen Spitzenreiters Hannover 96 (53) beim 0:0 in Würzburg, können aber von Eintracht Braunschweig (51) noch überholt werden. Die Niedersachsen treffen am Montag auf Dynamo Dresden.

Bei Union Berlin hat sich die große Aufstiegseuphorie nach dem 2:2 bei Fortuna Düsseldorf und nun drei Spielen ohne Sieg etwas gelegt. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller führte nach den Treffern von Philipp Hosiner und Kenny Prince Redondo zwar 2:0, musste aber in der Schlussphase noch den Ausgleich durch Özkan Yildirim hinnehmen. Im direkten Abstiegsduell zwischen Erzgebirge Aue und München 1860 setzten sich die Gastgeber mit 3:0 (1:0) durch.

Trotz des verpassten Sieges in Würzburg bleibt Hannover 96 im Aufstiegsrennen gut dabei. Mit der Nullnummer haben die Niedersachsen immerhin einen Vereinsrekord aufgestellt: Noch nie blieb die Mannschaft in der 2. Liga fünf Spiele in Serie ohne Gegentreffer. «Wir wissen, dass uns ganz wenige Mannschaften ausspielen können, wenn wir kompakt stehen», sagte Torhüter Philipp Tschauner. Am nächsten Wochenende steht das Top-Duell im Niedersachsen-Derby mit Eintracht Braunschweig an.

Im Kampf um den Klassenverbleib ist der KSC mit nur 22 Punkten so gut wie aus dem Rennen. Arminia Bielefeld (3:1 in Sandhausen) und der FC St. Pauli (2:0 in Nürnberg) schafften wichtige Auswärtssiege. Torjäger Aziz Bouhaddouz steuerte zwei Treffer zum Erfolg für die Hamburger bei. «Das war ein überlebenswichtiger Sieg», befand St. Pauli-Trainer Ewald Lienen. Für Bielefeld erzielte Andreas Voglsammer ebenfalls zwei Treffer zum ersten Auswärtssieg. Damit bleiben die Ostwestfalen mit 30 Punkten auf Rang 16, St. Pauli mit 29 auf 17.

Auch der 1. FC Kaiserslautern konnte sich mit dem 2:0 gegen Greuther Fürth ein wenig Luft verschaffen. Jacques Zouba und Christoph Moritz trafen für die Pfälzer, die ebenso mit 32 Punkten vor den Abstiegsplätzen rangieren wie Aue, 1860 München und Würzburg.

Den besten Lauf im Kampf um den den Klassenverbleib hat derzeit Aue mit sechs Spielen ohne Niederlage. Den Sieg gegen München sicherten Dimitrij Nazarov mit zwei verwandelten Foulelfmetern sowie Cebio Soukou.